Parapente: “El deporte educa en el respeto”

Dialogamos con Martín Romero Garayzabal, un referente del vuelo libre.

-¿Cómo empezó el 2018?

Arrancamos con un Panamericano en Brasil, donde por equipos comenzamos bien; pero cometimos errores que nos costaron muy caros. Recuperamos terreno; pero no nos dio para el podio y quedamos cuartos. Siendo el país mejor ranqueado de América, es una pena lo que pasó; esperamos tener revancha en la próxima.

Esto fue a fines de marzo y principios de abril. También tuvimos una fecha del Argentino en Mendoza, se voló bajo condiciones muy raras, y de los mejores pilotos ninguno hizo podio. Ahora se viene la segunda parte del año, temporada baja, y va a estar todo más tranquilo. Hay competencias en Europa, si bien tenemos puntaje para ir a varias, como está la cosa, no creo que podamos viajar al hemisferio norte.

Creo que en el resto del año vamos a competir acá. El Argentino son dos fechas; en Mendoza quedé octavo, y la próxima será en La Rioja. Iré más que todo para competir y ayudar a las nuevas camadas, brindar charlas y volcar experiencia.

-¿Se nota mucho la crisis?

Este es un deporte en que la mayor parte de los equipamientos son importados, y cuando querés hacer recambio todo es en dólares; entonces cuesta mucho esfuerzo, aunque algo ayuden las autoridades.

-Y lo humano, ¿cómo está?

En eso no estamos lejos de los mejores, tenemos gente muy capacitada para competir, y poco a poco estamos logrando resultados históricos. Años atrás solo aspirábamos a un vigésimo puesto para abajo, y ahora boyamos entre el segundo y el séptimo, siempre estamos entre los diez mejores. Hay que destacar el esfuerzo de los competidores, de la Federación, de Córdoba Deportes; todo suma para que uno pueda ir a entrenar y no tenga muchos contratiempos con los viajes.

-Hablame del próximo Campeonato Mundial…

Será en agosto de 2019 en Macedonia; el Mundial es bianual, y lo que tiene de bueno es que te encontrás con todos los europeos hambrientos de competir. Ahí está todo.

Lo que se hace anualmente es la Copa del Mundo, que es un calendario de cinco competiciones y de donde salen los mejores 25, para luego hacer una final. Ese campeonato en Europa suma unos 500 competidores; pero fuera es otra cosa y a veces no llega a los 250. Ocurre que cuando ellos tienen que bajar a Sudamérica, por ejemplo, se encuentran con costos muy elevados. En su tierra, y en un radio de mil kilómetros, tienen una cantidad enorme de competencias muy seguidas. Está el tema de los viajes, los aeropuertos y luego llegar a la zona de competencia, que en algunos países es complicado.

-¿Cómo se están preparando?

La sede nos favorece; es en Los Alpes, el lugar de competencia se parece a la Argentina; pero con vientos no tan fuertes. De todos modos, tiene sus tiempos y hay que aprenderlos.

Esperemos que haya algún recambio de pilotos, tenemos un muchacho joven de Paraná, Federico Rodríguez, y creemos que puede andar bien; tenemos que ir dejando lugar a los jóvenes.

-¿No te considerás joven?

Tengo 44 años y sigo siendo competitivo, hay pilotos de más de 55; pero siempre es bueno que venga gente joven y nos supere. Ojalá el camino quede libre para tener un podio mundial; es a lo que se apunta desde la Federación.

-Justamente, ¿cómo está la Federación?

Soy parte, y no nos influye demasiado lo del país porque siempre trabajamos con poco presupuesto. Este es un deporte que no tiene gran cantidad de adherentes, seremos en total unos cuatro mil, de los cuales solo la mitad están federados; mientras que Francia tiene cincuenta mil, España casi diez mil, Suiza más de veinte mil, y así; son números grandes. Lo que pasa es que nuestros lugares están muy alejados, fijate que, para alguien de Buenos Aires, la pista está a 700 kilómetros; los europeos están cerca y todas las montañas tienen caminos marcados; nosotros contamos con pocos lugares accesibles. Córdoba porque es privilegiada; pero hay que admitir que nadie va a hacer caminos en la montaña para tan pocos pilotos.

Algún día el deporte será prioritario, porque esto ayuda al respeto, educa, brinda salud; pero acá se ve de otra manera, lo ven como un hobby y ahí queda. Algunos creen que ir a los campeonatos es ir de vacaciones; pero no es así, es un esfuerzo enorme.

Cada uno lo ve desde su ideología; pero tratamos de hacerlo desde el respeto, y poniendo todo para lograr las metas.