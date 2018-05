Ediciones

Pádel: “Una forma de vida”

Publicado: por en la edición 763, Deportes, Portada

Así lo definió Nahuel Pineda, que con veinte años de edad y siete desarrollando la disciplina, compite a nivel profesional.

“Arranqué de grande; tengo muchos amigos que juegan muy bien, que hoy están en Europa, y comenzaron a los ocho o nueve años; que en realidad es lo ideal. Hay muchas escuelitas de pádel, más que todo en Buenos Aires, porque la idea es incentivar el deporte”, comenzó explicando Nahuel.

-¿En Villa Carlos Paz no hay?

Sí, junto con mi entrenador montamos “Pádel planificado”, en las canchas de Pádel Pro (Esquiú 31), que es una escuela para grandes; pero la idea es armar una escuelita para niños; de hecho, actualmente tenemos dos. Queremos armar un semillero.

-¿Sos profesor también?

Claro; en realidad conformamos la escuela mi entrenador César González que sería la cabeza; Pablo Flores y yo, que somos los profesores.

-¿Cómo ves el deporte en la Villa?

Hay muchos jugadores y niveles. Cuando empecé a jugar no lo hacía mucho porque no había gente. Hoy explotan las canchas, a la gente le gusta y eso se nota.

-Se dice que, dependiendo del tipo de cancha, afecta o no a las articulaciones…

Puede ser, pasa que si toda la vida lo hiciste en césped y te mandan a jugar en cemento, por supuesto te va a costar adaptarte.

En cuanto a las lesiones, es como en todo deporte, si la persona no está preparada físicamente para aguantar el desgaste, obviamente se va a lesionar.

Lógicamente en césped, que en realidad no es tal, sino una alfombra finita que simula césped, al ser levemente acolchonada no impacta tanto en las piernas.

Por ejemplo, en el circuito profesional, a veces se arman las canchas en estadios de básquet y se coloca una alfombra con agujeritos que se asemeja al césped.

-¿En qué categoría estás?

Este es el tercer año que estoy en primera profesional, por eso intervengo en el circuito organizado por la Asociación Jugadores Profesionales de Pádel, con el cual viajo por todo el país. Por suerte, cuento con varios sponsors que me permiten dedicarme completamente a esto.

El año pasado terminé en la posición 50 del país; después me fui a una gira de tres meses por España, y eso me relegó al puesto 80; así que este año el objetivo es subir lo más que pueda.

-¿Cómo son las categorías?

En Buenos Aires, como hay muchas parejas, arranca desde la octava que es para principiantes; pero en Córdoba, y más en Carlos Paz, va de séptima a primera. Igualmente, acá no tenemos torneos de primera, porque no hay muchos jugadores; sí hay bastantes de segunda que están al límite de ser profesionales; pero como no se dedican de lleno al deporte, no ascienden.

Acá tenemos el circuito serrano que se desarrolla en las canchas del Pádel Pro, del Lawn Pádel y en Cosquín, donde intervienen de segunda a séptima.

-Esto es un juego de a dos, ¿tu compañero también es de acá?

No, porque uno puede cambiar de compañero cuando quiera. Por ejemplo, el pasado fin de semana participé en un torneo en Santa Rosa (La Pampa) con un chico de La Rioja; pero el anterior, que se hizo en Chacabuco, competí con otro. Justamente es con quien había decidido encarar el año; lamentablemente se lesionó el pie, así que no contaré con él hasta fin de mes.

Elegir un compañero y desarrollar todo el circuito profesional con el mismo es lo ideal, porque eso afianza la pareja y se nota en la cancha.

-¿Cuál sería tu próximo compromiso deportivo?

El calendario es bastante largo; pero tenemos la opción de elegir en cuáles intervenir. Sí hay prioridad de participar en aquellos que otorgan mayor puntaje. Es decir, en la Asociación hay torneos de 150, 300, 800, 1200 y 2000 puntos. Obviamente se reparte más dinero en los que más puntos otorgan.

Así es que mi próximo torneo es el fin de semana del 25 de mayo en Villaguay (Entre Ríos) que otorga 300 puntos, y al siguiente hay otro de 1200 en Buenos Aires.

-Finalmente, ¿qué es pádel para vos?

Una forma, un estilo de vida que elegí, al igual que cualquiera que quiera vivir del deporte. Es duro; pero es una pasión. Todo el tiempo estoy leyendo libros, ideando jugadas, observando los jugadores que intervienen en el World Padel Tour que se hace en noviembre en Buenos Aires, siempre estoy estudiando los movimientos, analizando los jugadores. Es todo para mí.