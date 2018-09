Ediciones

Pablo Cavallaro: Un sueño cumplido

Publicado: por en la edición 781, Deportes, Portada

“Es un año perfecto, todo lo planificado lo pude correr y ganar; a mis 50 años me di el gustito de sumar todos los títulos que quería”, expresó el profesor.

Entre los logros alcanzados está el Campeonato Argentino de Rally Cross en pareja, disputado en Santa María de Catamarca, junto a su hijo Joaquín; en fecha única se corrió en el Ñu Porá de Río Ceballos el Campeonato Argentino de XCO; luego el Abierto Argentino de XCO, que fueron cuatro fechas: Comodoro Rivadavia, Santa María de Catamarca, Sumampa (Santiago del Estero) y Chacras de Coria en Mendoza; en el medio intervino nuevamente en el Trasmontaña en Tucumán. “Este es uno de los más importantes a nivel internacional, y tuve la fortuna de ganarlo con mi hijo mayor Ramiro en el 2016, y con Joaquín (el menor) en 2017 y 2018”, acotó.

En tanto el pasado fin de semana, con una victoria se coronó en el Campeonato Provincial de Enduro. “Si bien falta una fecha, ya tengo 26 puntos de ventaja y eso me declara campeón del certamen. Durante muchos años quise lograr todo esto; pero siempre me ganaba alguien, o me enfermaba, o no podía viajar por problemas económicos; por suerte, este año se emparejó todo y allá fuimos”.

-¿Cómo se solventan los viajes?

Se hizo muy duro, porque éramos dos; pero a partir de ahora le voy a dar prioridad a Joaquín, porque se lo merece. Tanto los elementos de las bicicletas como los de la moto están carísimos, y las inscripciones también. Si bien muchas carreras dan premios en efectivo, igual se hace pesado. Por suerte, cuento con cinco empresas que me ayudan y ese respaldo fue tranquilizador.

-¿Queda algo más en el tintero?

La última fecha del Campeonato de Enduro en noviembre, y alguna carrerita que salga en mountain bike; pero para disfrutar, porque mis objetivos deportivos ya están cubiertos.

-¿En qué se basa un entrenamiento, en particular para las bicis?

Un ciclista que quiere estar en punta debe pedalear los siete días de la semana, unas tres o cuatro horas por día. Es un deporte muy sacrificado, implica mucha dedicación porque no te podés bajar de la bicicleta; es decir, si por dos semanas no te subís, aunque sea por una hora, perdés ritmo.

-¿Cómo está el nivel de representes de Alma de Montaña?

Es un grupo de casi cuarenta ciclistas, todos muy entusiastas, y la mitad de ellos son de punta, profesionales. Llevamos más de doce años entrenando, y para los chicos es una pasión. En Villa Carlos Paz tenemos muy buenos exponentes.

-A pesar del costo que supone comprar una bicicleta y mantenerla, se nota un incremento de adeptos, ¿verdad?

Sí, es lo más llamativo de esta disciplina; aunque resulta cara, ha crecido muchísimo en estos últimos años. Creo que es por la necesidad de la gente de ganarse un cable a tierra, disfrutar de la naturaleza y cuidarse el físico. También es notorio que la mayoría es gente grande; pasados los 30-35 años se vuelcan a la bici, y una vez que la prueban, no la dejan más.

-¿Qué precio tiene una bicicleta?

Una bici confiable ronda los 60 mil pesos; una de competición supera los 300 mil pesos. El que no anda en bicicleta, no dimensiona entre una de 20 mil y otra de 300 mil pesos; solo los que transpiran todos los días pedaleando se dan cuenta, y lógicamente si está entre sus posibilidades, hacen la inversión.

De todos modos, para empezar a pedalear no hace falta tener la bici más cara ni el mejor equipo, solo hace falta tener ganas. En el mercado hay bicis desde los 15 mil pesos que tranquilamente pueden cumplir la función.

-Si alguien quisiera incorporarse a Alma de Montaña, ¿cómo debe hacer?

Como Alma de Montaña es un grupo de competición, lo primero que hago es una pequeña evaluación, y si está condiciones, se lo suma. Como es un grupo grande, se mueve en bloque, entonces, si alguien es muy dispar desordena al resto.

Básicamente, nos juntamos los martes y jueves a las 16, hacemos dos horas en montaña. Nuestra característica es que las salidas grupales son en mountain bike, después cada uno tiene su bicicleta de ruta y sale otro día alternativo con un esquema que les doy, como parte del entrenamiento; y más allá de eso, para complementar, vienen dos veces por semana al gimnasio. La planificación apunta a mejorar lo más que se pueda.

-Algo para agregar…

Agradecer infinitivamente a mi señora que me aguanta todo, y a las cinco empresas que me han ayudado desde que comencé con esto.

Siempre destaco que tengo más de 800 carreras, y nunca recibí apoyo municipal o provincial; siempre fueron mis amigos empresarios los que me han ayudado, y es algo que valoro inmensamente.