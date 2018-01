Ediciones

Miguel Romero (triatlón): “Un estilo de vida sano”

Publicado: por en la edición 746, Deportes, Portada

Así lo define Miguel Romero, quien tiene 47 años y lleva más de una década en esta disciplina.

Aunque deportes hizo toda su vida, comenzó con carreras combinadas en el año 95, y no paró más; hasta que cambió exclusivamente a triatlón, “porque es mucho más exigido”.

-¿Qué es lo que más te atrae?

El que más me gusta es el de larga distancia, denominado Medio Iron Man y Iron Man que llevan más tiempo que los convencionales. Por ejemplo, mi mejor marca la tengo en un Medio Iron Man que es de 4 horas 33 minutos, y en un Iron Man con 10 horas 42 minutos.

-¿Cómo nace este Iron Man?

Se creó en Hawái, donde hay bastantes bases de marines, y entre ellos peleaban para ver cuál era la mejor prueba que tenían. Algunos se destacaban en natación, otros en ciclismo y los restantes en pedestrismo. Así fue que juntaron esas tres pruebas y determinaron que quien las ganara era el Iron Man (Hombre de Hierro). Este 2018, justamente, cumple 40 años.

-¿Qué tuvo de particular el 2017 para vos?

Fue muy bueno en todo sentido. El 6 de marzo corrí el Medio Iron Man de Buenos Aires, al cual fui por invitación de la empresa que patrocinaba el evento; si bien uno siempre está pensando en grande, nunca me imaginé que iba a poder clasificar para el Campeonato del Mundo. Entré sexto en la categoría, y eso me dio la posibilidad de conseguir una plaza para correr el 10 de septiembre en Tennessee (Estados Unidos).

Allí intervenimos los 2500 mejores del mundo de esa distancia durante ese año. Fuimos más de 2000 varones que corrimos el domingo 10, y 1800 mujeres que lo habían disputado el sábado anterior.

Fue una experiencia maravillosa, una de las cosas más lindas que me ha pasado hasta el momento. De todos modos, no es el tope, o aquello que uno pudiera decir “toqué el cielo con las manos”.

-¿Qué falta para eso?

Me había preparado con todo para correr el Iron Man de Brasil, que se hizo en mayo y me fue muy mal. Hasta que me bajé de la bicicleta venía bien posicionado (décimo en mi categoría), por lo que tenía muchas chances de clasificar al Campeonato del Mundo en Hawái, que es mi gran sueño; pero cometí ciertos errores estratégicos que me relegaron al puesto 70. Lógicamente no tenía oportunidad de remontar; así que puse la cabeza de lleno en el Mundial de Estados Unidos.

La verdad es que no es sencillo competir contra la elite del mundo, más siendo argentino, porque para nosotros es totalmente amateur. Los atletas argentinos que andan muy bien son denominados “profesionales encubiertos”, porque deben trabajar dos o tres horas por día y el resto se lo dedican al entrenamiento. Este es un deporte que embolsa un montón de cuestiones que si no las hacés bien, es muy difícil que logres resultados.

-¿Tenés preparador físico?

Sí, por suerte cuento con un grupo de gente que me ayuda mucho, y hacemos lo que se puede. Trabajo doce horas por día y después me voy a entrenar; no cualquiera puede hacerlo. Cuando empecé con esto no valoraba los sacrificios que hacía; pero de a poquito fui entendiendo que valía la pena.

-¿Cómo ves la Argentina?

Tiene un muy buen nivel en muchos deportes; específicamente en triatlón están mejor posicionados los amateurs, porque para los profesionales ya es más complicado. Encima, si tienen sponsor están mal vistos porque tienen la presión de ganar sí o sí, y muchas veces no rinden como deben.

En mi caso, recibí una colaboración de la Municipalidad de Villa Carlos Paz que viene trabajando de a poco, pero bien, apoyando a los deportistas.

-¿Tenés planificado el 2018?

Sí, la idea es no tener tantos gastos económicos porque se hace muy pesado. No aspiro a una beca deportiva porque considero que ya estoy viejo para eso, y prefiero mil veces que se la den a un chico que recién está arrancando y tiene mucho camino por recorrer.

Por eso voy a participar del Campeonato Cordobés de Duatlón que comienza en mayo, y después intervenir en competencias locales. También hay grandes posibilidades que realice un Iron Man en La Paz, Entre Ríos. Si bien no es oficial, me va a servir mucho de cara al Iron Man de Mar del Plata, que se va a correr el 2 de diciembre; de clasificar, me daría el pase para el Campeonato Mundial en Hawái, que sería en el 2019.

-¿Se puede decir que es un deporte caro?

Sí, la inscripción para Mar del Plata cuesta 800 dólares, y de 2000 participantes solamente clasifican 40 para el Mundial. Es muy difícil; pero no imposible. Si todo sale bien, y tengo el pase para Hawái, la inscripción también debo pagarla. Es toda una cuestión de dinero que muchas veces no se ve.

También está la mantención de la bicicleta. En Estados Unidos corrí con la bici rota, ahora la hice arreglar y quedó como nueva. Los extranjeros las cambian todos los años.

-¿Cómo son los entrenamientos?

Salgo a correr por la costanera, que es bellísima; la parte de ciclismo la hago en mi casa, y natación, en la pileta del Club Atlético Carlos Paz.

-¿Qué es para vos el triatlón?

Un estilo de vida sano, y más que nada encarado al deporte. Podría hacer un montón de otras cosas; pero lo que más me apasiona es rendir al máximo que puedo, y me encanta decir que represento a mi ciudad.

En el último kilómetro de la carrera de Estados Unidos empecé a llorar, porque se te pasan mil cosas por la cabeza; a los 200 metros de la llegada, mi mamá me entregó una bandera argentina, y fue lo más. Para mí eso no tiene precio. Hoy por hoy quiero repetirlo en Hawái.

-¿Qué sentiste al recibir el Falucho de Plata?

Una emoción terrible, es algo que sinceramente no esperaba. Sin dudas es un mimo que te alienta a seguir, y estoy totalmente agradecido.

-Agradecimientos…

A Hernán Tórtolo, que es mi fisioterapeuta y un amigo que me ha sacado de varias lesiones. A la Municipalidad, porque siempre ha estado cerca, no precisamente con apoyo económico; pero el solo hecho de charlar, que pregunten, se interesen es suficiente. A mi familia, por supuesto, y a los periodistas, porque siempre están atentos a nosotros los deportistas.