Ludmila Quaglia: Con la garra de una leona

Ludmila tiene catorce años, y practica hockey desde los cinco. La pregunta común a todos los jóvenes que se destacan en una disciplina es ¿por qué la elegiste?, y en el caso de ella, fue “porque mi papá me mostró un montón de opciones deportivas y entre ellas, los partidos de Las Leonas, el seleccionado argentino de hockey. La verdad es que me llamó mucho la atención, porque me gustaba la dinámica de los encuentros y el desempeño de las jugadoras, sobre todo porque en ese momento estaba Luciana Aymar, para mí, la mejor jugadora de la historia; todo eso me dio ganas de empezar y desde entonces estoy en el Carlos Paz Rugby”.

Su posición en la cancha es delantera; pero, si se presenta algún inconveniente, “me ponen de medio campo. Cuando juego de delantera lo hago de enganche o de punta, que sería el número 7 o 9; y de medio campo lo hago de 8, del lado derecho”. Un delantero “se encarga de meter los goles; pero está el delantero de enganche, que sería mi puesto, que tiene a su cargo el rondar desde la mitad de la cancha para que la bocha llegue al área, ya que desde allí se puede meter el gol. En definitiva, mi labor es recuperar la bocha e ingresarla al área, ya sea metiendo el gol o facilitando la jugada a alguna compañera para que concrete el tanto”, detalló.

En cuanto a sus expectativas deportivas, coincide con “el de toda jugadora, llegar a ser una leona; pero quiero hacer las cosas paso a paso, así es que estoy enfocada en integrar el seleccionado cordobés y de ahí seguir creciendo hasta llegar a mi objetivo”. En lo personal, “una vez terminado el secundario, anhelo viajar y jugar en algún equipo del extranjero. Eso me daría mucha experiencia. Pretendo quedarme un año, y al volver empezar a estudiar alguna carrera, aunque por el momento no tengo nada definido”.

Ludmi cursa tercer año en el Instituto Bernardo D’Elía, y su día se divide entre las obligaciones escolares y los entrenamientos. “Estoy en sexta división, las prácticas se realizan los martes y jueves; desde las 17:30 hasta las 18 siempre se hace una charla con el entrenador, después arrancamos con los ejercicios. Los sábados tenemos los partidos”.

En relación a esto, se le consultó si en este tiempo que lleva como jugadora, ha tenido algún partido muy difícil, y respondió “bastantes, más este año que el club está en Proyección A para ascender, entonces las categorías competitivas estamos preparadas para encuentros súper difíciles. Si debo rescatar alguna anécdota, a principio de año tuvimos un amistoso contra Tala A de Córdoba, siendo que siempre jugamos con Tala B, que son más de nuestro ritmo; y en aquella oportunidad perdimos por 7 a 1. Hace poquito nos tocó enfrentarlas nuevamente, y debo reconocer que fuimos todas muy asustadas; pero con muchas ganas de traernos la revancha. Si bien empezamos ganando 1 a 0, nos dieron vuelta el partido y ganaron por 2 a 1; ese resultado para nosotras fue un tremendo cambio. Nos volvimos súper contentas”.

Su entrenadora es Guadalupe Otero, capitana de Primera; “pero en séptima -que es una división más chica- tenemos a Mariano Yanez junto con Santiago Fuentes, ambos de Córdoba”.

Si alguna joven se quisiera sumar al equipo, Ludmila explicó que “tendría que acercarse al Club, porque hay un plantel denominado `Carlos Paz Blanco´ que recepta a las chicas que recién comienzan, tengan o no conocimiento del deporte. Como una escuelita. Una vez que termina el año, se las convoca para la pretemporada que se hace a fines de enero, principios de febrero; se mide el nivel de juego de cada una, y se eligen las que integrarán las diferentes categorías”.

Finalmente, agradeció “al presidente del club por todo lo que está haciendo para buscar entrenadores increíbles, y la coordinación que tiene en la institución con el objetivo de que todas cumplamos el sueño de ascender”.