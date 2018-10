Ediciones

Luciano Aperlo: “El Atlético es mi segundo hogar”

Hace aproximadamente dos semanas, Atlético Carlos Paz dio por finalizada su participación en el torneo de la Liga Cordobesa, en el cual terminó en la decimosexta posición de la tabla general, con 29 puntos. De cara al año que viene, el equipo dirigido por Adrián Ferreyra arrancará en una posición delicada en relación a los “promedios”.

El joven arquero del plantel mayor Luciano Aperlo (21), nacido en las inferiores del equipo de La Cuesta, se mostró optimista sobre el futuro, y expresó sus mejores augurios para el próximo campeonato.

-¿Qué balance hacés de este 2018?

Fue un año bastante regular por los puntos; terminamos muy abajo en la tabla y eso nos complica para el próximo año con los promedios. Por eso vamos a tratar de hacer un buen campeonato y de sumar todo lo que se pueda.

En el fútbol poco se ve el trabajo y la dedicación de los jugadores y el cuerpo técnico. A la hora de los partidos, y por más que uno esté jugando muy bien, una desconcentración se termina pagando muy caro y generando un torneo irregular.

-Desde lo personal, ¿cómo analizás tu actuación en el equipo?

Siempre influye el nivel colectivo y más en un deporte como este, por lo que a veces el análisis de uno no brilla tanto. Sin embargo, me he sentido muy cómodo; siento que hice un buen torneo; aunque reconozco que se consiguieron puntos.

Siento que he ido creciendo; este es mi tercer año atajando en la Primera y me veo con varios progresos. Esto es gracias a la experiencia que te da el roce de la Liga Cordobesa, sumado a la confianza que me brindó el cuerpo técnico y el resto del grupo.

-¿Qué se siente defender el arco del Atlético?

Es como un sueño cumplido; más porque me toca cuidar el arco del club del cual soy hincha de chiquito y al que amo tanto. Son experiencias inolvidables, y cada partido lo juego como si fuera una final. Es una sensación muy hermosa; siempre estoy agradecido a la institución por dejarme formar parte.

-Venís del semillero del Club Carlos Paz…

Sí, de las inferiores. Este 2018 cumplo trece años jugando ininterrumpidamente para el Atlético.

He tenido propuestas de otros clubes; pero nada serias. El año pasado hubo una de otra institución; pero, sin desmerecer al otro equipo, no era de mi interés. Mi objetivo era hacer una buena campaña con el Atlético, que es como mi segundo hogar.

-¿Te gustaría jugar en algún club en particular?

Por el momento me siento muy cómodo en el Atlético. Tengo en la cabeza seguir creciendo, y si se presentara una propuesta para mejorar, superarse y dar un salto a nivel futbolístico, obviamente, bienvenida será.

-Fuiste distinguido en la Fiesta del Deporte…

Sí, en el 2016, que fue el año en que ascendimos al Federal. Me nominaron como mejor jugador de la temporada y gracias al público, gané el Falucho de la Gente.

Si bien es sabido que el fútbol en Carlos Paz es amateur, y esto lo hacemos por simple pasión, cuando llegan esos reconocimientos es un mimo al corazón muy importante.

Se siente bien que alguien reconozca el gran esfuerzo y trabajo que hacemos los jugadores.

-Tenés una “barra brava” que te acompaña en cada partido…

¡Sí! Este es un deporte amateur donde no cobramos nada, por lo que el apoyo de la familia es fundamental.

Saben del esfuerzo que hacemos todos los jugadores; si no fuera por ellos, realmente sería complicado que siguiera en el fútbol.

Confiaron en mí en momentos que capaz nadie me tenía fe, y siempre están ahí para alentarme.

Finalmente, emitió un agradecimiento especial a “la familia que siempre está en cada partido; ya sea con un mensaje o presente en la cancha. Al hincha del Atlético por el aguante; al cuerpo técnico y a los jugadores, por esta campaña y no haber bajado los brazos a pesar de los resultados”.

Elizabeth Scardigno