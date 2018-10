Ediciones

Judo Social con nueva sede

Deportes

En el 2016 nacía la escuela de judo social en instalaciones del gimnasio Tao Gym, ubicado en calle Saavedra de nuestra ciudad.

A la misma comenzaron a asistir desde niños hasta familias completas, porque el fin era practicar alguna disciplina todos juntos, y que no requiriera de una gran inversión.

“En agosto de este año, Miguel, el propietario del salón nos informó que tenía intenciones de agrandar las instalaciones, entonces empezamos a buscar dónde mudarnos. Salió al cruce la intendenta de San Antonio de Arredondo, Patricia Cicerone, y nos ofreció el salón de usos múltiples que tienen en la Municipalidad. Quiero agradecer inmensamente a Miguel por habernos prestado de manera desinteresada y durante dos años ese espacio”, relató Miguel Méndez, impulsor de la iniciativa

-¿Cuántas personas concurren a la escuela?

Alrededor de veinte, desde los seis hasta los cincuenta años. En San Antonio hay muchos que quieren empezar, es un lugar donde se estaba dictando karate y ahora van a tener judo. Siento que a San Antonio le va a venir bien esto, porque Villa Carlos Paz ya cuenta con dos escuelas de judo y la población infantil en el Sur es bastante amplia.

No hablo solo de San Antonio, también le servirá a la gente de las comunas vecinas y de barrios como Sol y Río y Villa del Río, si se quiere.

La verdad es que la apuesta de la Intendente nos pareció muy positiva, y confiamos en que el número de alumnos se va a incrementar.

-Estuvieron las Olimpíadas Juveniles y obviamente resurgió Paula Pareto, ¿eso incentivó a los chicos?

Sí, totalmente, ya hemos tenido varias consultas de los chicos de Icho Cruz y de Mayu, porque al enterarse de que se abría la escuela en San Antonio, los motivó a querer anotarse, por la cercanía.

-¿Qué días funcionará?

Martes y jueves de 21 a 22:30, en el salón de usos múltiples ubicado en el ingreso de la ciudad.

-¿Han participado de competencias?

No, porque ya sabíamos que teníamos que mudarnos, entonces solo entrenábamos para mantener el ritmo. Como en cualquier momento había que desarmar el tatami, no queríamos arriesgarnos.

Los chicos más competitivos precisamente son de San Antonio, Pablo, Armado y Matías Cufré; también tenemos a Javier Castro, que es de Carlos Paz, tiene 13 años y un futuro bastante prometedor en este arte marcial.

Hay varios chicos de muy buen nivel; pero, a veces no hay dinero para los torneos, los judoguis y lo que implica este deporte. Por más empanadas o pizzas que vendan las mamás, en muchas ocasiones, no alcanza.

Tenemos el apoyo de nuestro director de judo social Alberto Ayala que siempre está, y a veces de la Federación Cordobesa.

-Entonces, ¿los proyectos se afrontarán el próximo año?

Sí, porque este año hemos estado varios meses sin entrenar, entonces no vale la pena presentarse en algún torneo. Para el 2019 haremos una pretemporada como corresponde, y encararemos las competencias bien firmes.