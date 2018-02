Ediciones

Hockey: El CPRC ya está en marcha

Publicado: por en la edición 748, Deportes, Portada

Dialogamos con Santiago Fuentes, técnico de la primera división del Carlos Paz Rugby Club.

-Ya están en movimiento…

Sí, empezamos hace tres semanas con el plantel superior, y hace unos días con tercera y juveniles. Este es un trabajo muy exigente porque hacemos primero lo físico para asentar bien las bases. El sábado arrancamos con técnica individual, y lo que es propiamente hockey con toda la parte de palos. Entrenamos martes, jueves y sábados porque en un tiempo empezaremos a jugar los sábados, y en marzo nos meteremos en el torneo.

-¿Se ha modificado el cuerpo técnico?

No tanto, quizás Mariano Llanes se quede con un poco más de protagonismo los viernes y sábados, porque me toca entrenar en Buenos Aires; pero aún no está confirmado. También está Guadalupe Otero con sexta.

-¿Cuáles serán los lineamientos de este año?

En realidad, la línea es la misma; lo que queremos hacer es que todas las divisiones, desde décima hasta primera tengan prácticamente las mismas características y formas de trabajo. De hecho, hay un proyecto que presentamos para hacer un seguimiento de todas las divisiones formativas. También queremos coordinar quinta, sexta y séptima. El objetivo de la primera, como siempre, es meterse entre los de arriba y pelear por los playoffs. En lo deportivo hemos crecido mucho; pero nos faltan los resultados.

-¿A qué atribuís esa circunstancia?

Llega una edad en que hay mucha deserción, hay chicas que tomaron otros rumbos. El tiempo de corrección de algunas cosas que se pudieron haber hecho mal o bien, ya pasó.

El salto de calidad lo vamos a dar cuando las jugadoras estén convencidas de qué objetivos quieren a largo plazo.

-De todas maneras, los resultados no han sido malos…

Por supuesto que no. La otra vez hicimos un balance con las chicas de todos los partidos de los últimos dos años, y era muy bueno; el tema fue que los puntos que había que sumar en los momentos decisivos no se lograron. Pero bueno, las jugadoras a veces no tienen este razonamiento estadístico. Hubiéramos querido que todo sea distinto y haber competido en un top five o una semifinal; pero no se dio.

Este año habrá un mix de jugadoras, el 70 por ciento van a ser mayores y el resto juveniles; son casi ocho chicas de sexta y quinta que van a jugar en primera; no van a ser suplentes. Eso es parte de un proyecto en el que se van sumando jugadoras de temprana edad. Está diseñado para que el club pueda tener, durante diez años, un equipo que sirva y que dé resultado para que los de abajo sigan llegando.

-¿Se fue alguna jugadora desequilibrante?

No, se fue una jugadora porque va a tener familia; hay otra chica que se fue a trabajar a Nueva Zelanda; pero hay un par que vuelven porque se ausentaron un año por cuestiones de trabajo. Para mí nadie es indispensable, si bien hay bajas que te pueden doler más que otras, creo que la base que tenemos es muy buena.

-¿Y las chicas de las categorías formativas?

Ahí hay jugadoras muy buenas; algunas participaron en equipos importantes, y otras en el seleccionado de Córdoba. Tuvimos doce jugadoras de distintas divisiones inferiores en proceso de selección, y una de ellas citada al Sub21; lo que le hace muy bien al club. Eso viene a demostrar cómo se está creciendo.

-¿Sigue abierta la convocatoria?

Por supuesto, durante todo el año se pueden sumar jugadoras a los entrenamientos. Para eso hemos formado el “Carlos Paz blanco”, para que sea la “línea b” del club.

-¿Han pensado en jugar amistosos de cara al campeonato?

Sí, esta semana vamos a definir varios. Ya programamos algunos sábados de febrero con el Jockey Club, Tala, Bajo Palermo, y estamos tratando de entrar a un torneo preparación en Tala. La intención es jugar con equipos A para que nos otorguen más nivel.

-¿Cómo están los ánimos de la primera?

Bien, empezar siempre es renovador; hay que tener en cuenta que estuvieron 45 días sin hockey. Las que siguen es porque tienen las ganas latentes de lograr algo.

-¿Este va a ser un año bisagra?

Sin dudas, y si logramos que la fusión entre grandes y chicas sea mejor, vamos a tener muy buenos resultados. La calidad técnica de las chicas que vienen de abajo se puede juntar con la experiencia de las que están arriba. Pienso que podemos lograr algo distinto este año, hay que tomarlo con calma y no ponerse objetivos tan altos.

-¿Cómo influye la situación económica actual?

El CPRC se va amoldando a la situación. No soy un experto en el tema; pero por el trabajo en la Federación sé lo que cuesta lo organizativo y las cuotas, y sé el trabajo que se hace acá.

-¿Qué pasa con el hockey masculino?

Dentro de poco vamos a relanzarlo, en principio con las categorías séptima, octava y novena. Tenemos que hacer un relevamiento para ver quiénes siguen. Creo que es muy positivo para el club tener jugadores varones. Hay que saber que la mayoría de los chicos no eligen deportes poco conocidos.