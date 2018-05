Ediciones

Gimnasia Artística Femenina: “Una buena escuela para todo”

Publicado: por en la edición 761, Deportes, Portada

El título corresponde a una frase de Paula Maranzana, una referente de la disciplina en nuestra ciudad.

La gimnasia artística es uno de los deportes olímpicos más tradicionales, y está íntimamente ligada a los juegos de la antigüedad, cuando los atletas disputaban diversas pruebas bajo el título genérico de gimnasia.

Paula Maranzana comenzó a los 7 años, junto con patín; pero hubo en las paralelas, el suelo y la viga algo que la sedujo más, y desarrolló la actividad hasta los 14. Al llegar la adolescencia, ese enamoramiento fue aminorando; así que decidió dejarlo, hasta el año pasado que volvió como competidora. Es que el primer amor nunca se olvida: “Me sentía con ganas de empezar otra vez, ya lo extrañaba”, y siempre en el mismo lugar, el Polideportivo Santa Rita.

¿Qué logros has obtenido en este trayecto?

Tuve muy buenos resultados, tanto a nivel provincial como nacional; también tuve la oportunidad de participar en un torneo en Chile, donde quedé segunda en paralelas y asimétricas, y cuarta en la general.

La verdad es que con mi entrenadora no podíamos creer los resultados, porque en realidad decidí volver para disfrutar; pero al darse esto, me incentivó más.

¿Qué objetivos hay para el 2018?

Ninguno, porque hace poco tuve que operarme, por lo que estuve un mes sin poder entrenar. El viernes 10, sábado 11 y domingo 12 tenemos el primer provincial del año en Río Cuarto, y me voy a presentar para evaluar cómo estoy.

Después quedan dos torneos provinciales, en el medio hay un nacional de clubes que sirve para intervenir en alguno internacional, y si se logra una clasificación con los tres provinciales, está el pase para el nacional federativo, que sería el más importante.

¿En qué se basa la gimnasia artística?

Cuenta con cuatro aparatos que son la viga de equilibrio, las paralelas asimétricas, suelo y salto. En la gimnasia rítmica se hace una danza en el piso, con elementos como pelota, cinta y aro.

Entre paralelas, suelo y salto, ¿con cuál te sentís más cómoda?

Estoy muy pareja en todas; pero si debo elegir, me inclino por viga y salto. El que más me cuesta es suelo y paralelas; pero en este último se necesita mayor estado físico, y en estos momentos no lo tengo.

¿Cómo son las categorías?

El nivel más alto es elite, y para abajo le siguen B1, B2, B3, las C y las D. Yo estoy en B3 mayor.

¿Sos la única en competencia de Villa Carlos Paz?

No, por suerte, este año me va acompañar Luisina Salomón, que estaba en categoría C y subió a B3. Con ella vamos a poder armar un equipo y conseguir medallas.

Estás cursando el tercer año de facultad, ¿se complementan los horarios con los entrenamientos?

La mayor parte sí, porque curso por la mañana y por la tarde entreno. A veces le doy prioridad al estudio; pero generalmente hago las dos cosas sin problemas.

Estar en nivel B significa muchas horas de entrenamiento, en suelo se precisa de series con música, es bastante difícil; pero no imposible.

¿Por qué gimnasia artística y no otro deporte?

Me encanta y me parece una de las disciplinas más completas. Te ayuda mucho a desarrollar la cabeza, porque no podés largarte a hacer un ejercicio sin pensar; te podés golpear. Desarrolla mucho la concentración, se aprende a controlar y fragmentar el cuerpo. Es todo un proceso sacar un ejercicio.

Es una buena escuela para todo, tanto en lo deportivo como en la vida, porque si no querés hacerlo a nivel competitivo, lo podés practicar como un hobby. Definitivamente es hermoso.