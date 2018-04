Ediciones

Gastón Giordano: Una vida sobre cuatro ruedas

Publicado: por en la edición 758, Deportes, Portada

Gastón Giordano (35) se introdujo en los deportes motor a los 11 años con karting, y a los 15 en auto. “Cuando me subí al auto, la segunda carrera que hice la gané, y para los 17/18 años había conseguido mi primer campeonato. La verdad es que el karting ayudó muchísimo, porque te da una base fundamental. Incluso tengo uno que lo utilizo para entrenar; y hasta el año pasado he participado de alguna que otra carrera. El karting nunca se deja”, relató.

-¿Corrés para algún equipo?

No, siempre me encargué personalmente del auto, desde pintarlo, armar el motor, la suspensión, todo; por supuesto que me han ayudado mi padre y mi hermano.

Mi papá corrió durante muchos años, y de él aprendí todo. Es más, al auto de mi hermano, también lo preparo yo. Mi equipo se llama Giordano Junior Team.

-El pasado fin de semana tuvo lugar la segunda fecha del Campeonato Santafesino, ¿cómo te fue?

Muy mal. Se rompió el motor en la serie, y si bien lo podría haber arreglado, decidimos no largar porque no teníamos chances de nada. De todos modos, ya nos estamos preparando para la siguiente que será en Paraná.

-También intervenís en el Campeonato Apicer, ¿verdad?

Sí, ahí estamos punteros, porque logramos dos segundos puestos y una serie, por lo que estamos bastante tranquilos. La segunda fecha será en las Termas y doble; es decir, una final el sábado y otra el domingo, dando puntaje en cada una.

Es una de las que más me gusta porque va a estar súper entretenida y será un desafío muy tentador. En este certamen corro para el equipo CGP, porque ellos me contrataron como piloto; aunque la preparación del motor y el chasis la hago yo, y ellos se ocupan de la logística.

-¿Hay algún circuito que consideres el más lindo?

Termas, sin dudas; porque siempre tuve buenos resultados allí. El otro que también me gusta es el de Paraná. Ambos tienen un trazado fantástico, con curvas rapidísimas y otras de poca velocidad, hay de todo.

-¿Te vas a mantener en estas dos categorías o hay posibilidades de cambiar?

Mi sueño sería cruzarme al Turismo Nacional, pasa que el presupuesto que se requiere es bastante abultado. He tenido la suerte de hacer cinco carreras en Turismo Nacional, y porque me buscaron como piloto.

Realmente se manejan números catastróficos, por eso es que no tuve continuidad.

-Agradecimientos…

A mi familia principalmente, que son quienes me apoyaron siempre, y a todo el equipo CGP que tienen su taller en el Pro Racing.