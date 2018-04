Ediciones

Fútbol: Tantas dudas como esperanzas

Se acerca el Mundial, y algunos de los que más saben del tema respondieron a una pequeña encuesta: ¿Cómo ve a la selección hoy? ¿Es realmente un equipo messidependiente? ¿Cuál es el punto fuerte de nuestra escuadra? ¿Y el punto débil? ¿Puede usted arriesgar un pronóstico? A su vez, para la sección digital, seleccionamos algunas de las opiniones.

ADRIAN FERREYRA (actual técnico del Club Atlético Carlos Paz): *La veo con muchas dudas, fundamentalmente con el técnico Sampaoli. Creo que todavía no hemos definido un sistema de juego; cuando no está Messi no tenemos quién genere jugadas. *Pronóstico… Tengo mucha fe y no dudo que vamos a llegar a la final, no vi demasiado las llaves; pero me encantaría poder tener una final con Brasil y no tengo dudas que vamos a ganar ahí…

LUCAS MOLINA (técnico de Sportivo Brasil): *Es todo lo mismo, cambió el técnico; pero sigue el mismo entorno, no hay muchos cambios y hay que esperar que cuando vayan a jugar se levanten de buen ánimo y hagan las cosas bien. Hay que tener fe y confiar en el número uno, en Agüero y los demás. *Vamos a tener un poco de fe y creo que a la segunda fase vamos a pasar sin problemas; luego hay que ver si nos toca un Alemania, Francia o Brasil, es difícil. Soy realista, y no sé si vamos a salir campeones; pero no está de más soñar. Todo es relativo, fijate que en el encuentro con España, si Higuain en la primera jugada metía ese gol, el partido hubiera sido otro; hicimos doce toques y no se pudo meter. Por ahí los muchachos se levantan con el pie derecho y nos dan una sorpresa.

ALBERTO BORDOLINI (técnico de Independiente de Playas de Oro): *La veo bien, más allá del partido de los otros días. El Mundial es otra cosa, hay una fase de grupo bastante fácil, y luego vienen unos partidos donde son noventa minutos y once contra once, con la diferencia que tenemos al mejor del mundo. *Creo que vamos a estar entre los mejores, por la calidad de hombres que tenemos, y en un Mundial, todo “lo argentino” sale, al fin y al cabo; pero estaremos tranquilos entre los ocho mejores.

RAMÓN AMAYA (un referente sinónimo de fútbol en nuestra ciudad): *Hoy la veo como la ven todos, con preocupación; pero esto es histórico, siempre llegamos mal y finalmente el Mundial es otra cosa. *Creo que vamos a llegar entre los cuatro primeros; no me animo a decirte que vamos a ser campeones, porque pienso que hay que tener en cuenta a Brasil y otros; pero vamos a llegar lejos de todos modos.

El sábado 16 de junio, Argentina debutará ante Islandia, en Moscú, y se pondrá en marcha la ilusión albiceleste. Messi ha declarado que firmaría ya una final contra España; pero como buen argentino, también remarcó la importancia de Brasil y Alemania, “que son de lo mejor”.

