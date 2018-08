Ediciones

Fútbol Amateur: Bendita tú eres

Marina Arroyo es directora técnica de la escuela de fútbol del Atlético Carlos Paz, y dirige al United en el torneo de “los libres”.

A lo largo del tiempo, la mujer fue ganando espacio en los distintos ámbitos sociales; principalmente en escenarios deportivos, donde su presencia escaseaba, tal el caso del fútbol.

Rompiendo con todos los prejuicios, Marina logró sortear distintos obstáculos y cumplir su gran sueño de convertirse en entrenadora de un plantel mayor. Con mucho esfuerzo y dedicación, conformó al United, un nuevo equipo con muchas promesas, que participa en la Liga de Fútbol Amateur.

SUS COMIENZOS. Apenas terminó la secundaria en Buenos Aires, Marina tuvo bien en claro cuál era el siguiente paso en su vida: “Hice el curso de director técnico a los 18 años; y al poco tiempo ya estaba dando clases en una escuela.

“Después me vine a vivir a Carlos Paz, y acá estoy desde hace ocho años. Me costó mucho encontrar un club para trabajar en esta ciudad. Fui a hablar un montón de veces con el Subsecretario de Deportes, y no tenía suerte. Sin embargo, hace cuatro años que estoy en el Atlético, y trabajamos en conjunto entre varios profesores”, indicó.

En ese sentido, la entrenadora aseguró que “no me agrada mucho el tema del fútbol femenino por los problemas que hay dentro de la cancha; como lo sucedido hace poco en Las Palmas. En cambio, los hombres te hacen más caso, y te tienen más respeto”.

SU LLEGADA A “LOS LIBRES”. Este año comenzó a dirigir al United, integrado por chicos de entre 16 y 20 años: “Ese era mi desafío personal. Entramos al campeonato pasado, y ya iniciamos nuestra participación en esta segunda parte del año de la LFA”.

Marina contó cómo surgió la idea de conformar este equipo: “Mi hermano estaba en otro club y me pidió que le diera una mano; así que arranqué con él ayudándole con un grupo de Villa del Río. Al tiempo, decidí armar un equipo propio y llamé a uno de los chicos con quien había trabajado anteriormente. Luego, él trajo dos jugadores de San Nicolás y así fue como se sumaron otros de Carlos Paz y Estancia Vieja. Nos fuimos armando de a poco, y hoy contamos con futbolistas de todo el Valle de Punilla”.

En relación a los resultados obtenidos en esta primera parte del año, analizó: “Lo positivo es que pudimos sumar puntos y tuvimos bastantes goles durante el campeonato; son cosas que a equipos nuevos les cuesta lograr. Nosotros arrancamos sin una base y muchos chicos no sabían ni siquiera en qué puesto jugar; hubo que organizarlos y buscarles su lugar.

“Somos distintos a los demás equipos de ‘los libres’, porque muchos de ellos vienen con una base de la Liga de Punilla; pero nosotros tuvimos que armar todo desde cero”. Los entrenamientos tienen lugar los martes y jueves de 20:30 a 22 en el Polideportivo Santa Rita, y “a pesar de que todos tienen sus obligaciones, los chicos cumplen”, admitió Marina.

Por otra parte, resaltó la gran colaboración que recibe desde el Atlético Carlos Paz en este proyecto: “Nos dan una gran mano con el United; nos han donado pelotas y también nos prestaron camisetas, porque antes solo teníamos un juego”.

SEGUIR CRECIENDO. La joven DT rescató la gran presencia de mujeres en el fútbol: “En la escuela de Talleres tienen profesoras de educación física, y en el Atlético también hay una. Sin embargo, no se ven tantas directoras técnicas; es más, en el curso que hice en Buenos Ares era la única. También está aumentando la cantidad de chicas árbitros; cada vez somos más mujeres”.

Por lo pronto, el objetivo para este año es “clasificar en la LFA, y con respecto al Atlético, me gustaría trabajar más en las inferiores, con los chiquitos; pero si no se puede, continuaré en la escuela”. Además, elogió la tarea que se realiza: “Estamos ayudando a los chicos en todo; especialmente en la contención, el aprendizaje y la educación”.

Finalmente, emitió un agradecimiento especial “al ‘azzurro’, porque me abrieron las puertas y me brindan mucha ayuda con el United. También agradezco a La Quinta, que me dan la oportunidad de participar en el torneo y me acomodan los horarios para dirigir a los chicos. Y obviamente a nuestros sponsors, Renzi y Motorsol, que nos acompañan en la LFA”.

Elizabeth Scardigno