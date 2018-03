Ediciones

Editorial: Yo, tú, él…

Publicado: por en la edición 756, Opinión, Portada

Empieza el juego, o, mejor dicho, el casting público de candidatos. Una vez que pase este fin de semana largo, se apaguen las marquesinas y no haya más “estrellas” que desvíen la atención mediática, los partidos políticos no podrán esconderse del escrutinio de sus intenciones.

Es que ellos también han corrido telones con la franca pretensión de empezar a cautivar al público de cara al 2019, y esa búsqueda de aplausos trae implícita otra empresa: hacer un scouting entre los dirigentes propios (y por qué no ajenos) a propósito de que el año nuevo los encuentre listos para la contienda.

Sucede que posicionar a un aspirante al poder implica el doble esfuerzo, físico y económico, de instalarlo “positivamente” en el imaginario colectivo; y ni hablemos del aspecto temporal, cuando no exhibe por sí mismo carisma o no ha sabido ser perlífero en su carrera. He aquí la razón de por qué aquellas fuerzas cuyo caudal de votos no parte de un mínimo ideológico, históricamente, han lanzado figuras probas.

A nivel país, se podría decir que Cambiemos tiene una marca registrada más allá de los políticos, pese a que también les queda una bala en la cartuchera, con la que apostar a la reelección.

En Córdoba, a simple vista, la situación es similar; pero el peso del Gobernador no es igual al que tiene el Presidente dentro de su alianza. José Manuel de la Sota vaya sombra le hace a Juan Schiaretti; y si bien es cierto que hasta el momento han sabido respetarse en alternancias, el ajustado resultado por el que ganó el contador en los últimos comicios, puede llegar a poner en riesgo mucho más que su sostenimiento en “el Panal”: varias décadas de liderazgo de Unión Por Córdoba se irían con él, si no repunta en performance, o no sabe autodesplazarse en el momento indicado.

La situación de Villa Carlos Paz es completamente diferente, porque si bien el actual Intendente no está habilitado para presentarse automáticamente como titular de fórmula, no hay, al menos todavía, una oposición que ponga en duda el dominio avilecista. Así es como a su mejor movimiento lo tendrá que guardar para la intimidad: bendecir al sucesor o sucesora.

¿Será de su riñón más profeso? ¿Responderá a un arreglo extrapartidario en pos de una candidatura propia a otro cargo como, por ejemplo, Legislador? ¿Tendrá en consideración a quienes brindaron su apoyo a la postulación “independiente” de Daniel Mowszet? Muchas preguntas que se hacen entre las cuatro paredes del Palacio 16 de Julio.

Por afuera, Ciudad Futura con Adrián Lizarriturri y Oscar Sépola a la cabeza, ambos exconcejales, busca abrirse camino al andar; mientras que Cambiemos Carlos Paz, el sello que a nivel local lo conforman la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico y el PRO, reafirma su necesidad de consolidarse con la experiencia de las elecciones a Defensor del Pueblo, como ejemplo de lo que sucede si no se presenta como un todo.

Consenso versus interna entre una danza de nombres que es cada vez más larga e incluye a Walter Gispert, Natalia Lenci, Carlos Felpeto, Jorge Lassaga, Ezequiel Cassino y Marcelo Cuevas. Después de todo, “¿a quién no le gustaría ser candidato a intendente de la ciudad que lo vio nacer?” deslizó el parlamentario en un acto de sinceridad bruta.

De los peronistas, por su parte, poco se sabe más que a través de los guiños oficiales. Y hablando de eso, por el último, el mandatario citadino se ligó un reto opositor: “Primero deben estar los intereses de los vecinos, antes que las especulaciones electorales o futuro político de los dirigentes”. Lo que hará con estas palabras es igual de (in)cierto que su estrategia: Yo, tú, él.