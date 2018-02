Ediciones

Editorial: Para siempre

Publicado: en la edición 750

¿Cuál es la diferencia entre lanzarse al amor y hacerse un tatuaje? El cambio de época pudo haber roto ciertos estigmas; pero los miedos para aventurarse en ambas direcciones siguen siendo exactamente los mismos: el dolor y la perpetuidad con el riesgo a arrepentirse.

El tatuaje deviene en una inscripción, en principio, imborrable, que no se modifica por las transformaciones ineluctables que va sufriendo el cuerpo. Es como un instante de inmortalidad, la ilusión de que aunque sea una pequeña porción de piel queda fuera de los efectos del tiempo.

Y así se supone que es el sentimiento más puro y vívido que el hombre haya podido experimentar desde su consolidación como especie. Si no, pregúntenle a dos enamorados cómo sienten cada momento junto a la persona amada, si acaso no quisieran congelar esa intersección de minutos y segundos para la eternidad, y revivirlo mental y carnalmente con una constancia infinita. Lo dijo el célebre cantautor Joaquín Sabina: “Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren”.

El amor y los tatuajes son para siempre. Claro está que habrá quienes opinen que el “para siempre” está sobrevalorado, pues los recuerdos o los rasgos físicos también son sellos indelebles. Incluso las cicatrices. No obstante, así como de una marca de tinta jamás se vuelve a foja cero, de la explosión de endorfinas tampoco.

Está comprobado científicamente que el enamoramiento sí caduca al cabo, aproximadamente, de cuatro años. Es curioso comprobar que el punto máximo de divorcios coincide con las bodas de seda. Pero la ciencia también nos dice que cuando la pasión se acaba, queda el camino despejado para el amor: la felitenamina (producto de la pasión) cede paso a la endorfina (producto del amor), artífice de emociones más tiernas, sosegadas y duraderas.

“Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza”, de hecho, manifiesta Abel Pintos en Sin principio ni final, justificando el título de su canción en que “este amor no tiene tiempos ni fronteras. Porque este amor va más allá de mi existencia”.

El amor y los tatuajes son para siempre. Más allá de la perpetuidad al lado de ese otro ser amado, más allá de que alguna vez se corresponda ese sentimiento, quien ama jamás vuelve a ser el mismo, ya sea por la experiencia adquirida, los errores, los aciertos, las lecciones, o debido al abanico de nuevas sensaciones que lo atravesaron.

Volviendo a la analogía del principio, cómo se explica si no, que entre las preferencias de todos aquellos que eligen hacerse un dibujo cutáneo estén las reminiscencias afectivas: nombres, frases, símbolos compartidos, iniciales y alianzas.

Alejados de la institución que significa el matrimonio como compromiso civil; pero más próximos al concepto de una promesa de amor inconmensurable, un estudio de la consultora Delfos ratifica que en Córdoba cada vez son más las parejas que consolidan su ingrediente secreto mediante un anillo de tinta.

Después sabrán o tendrán que aprender cómo agregarle condimentos a su receta única e irrepetible para que siga sabiendo rica con el transcurso de la vida. Es que “no hay consejo que valga al hablar de amor” más que la certeza expresada por Fito Páez: “Nadie puede y nadie debe vivir sin amor”.

“El Bamba” desea que nuestros lectores hayan tenido un feliz San Valentín.