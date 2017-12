Ediciones

Editorial: Orquestación política

Publicado: por en la edición 744

Dos años se cumplieron desde que Mauricio Macri asumiera como presidente de la república, y aunque sin festejo, su aniversario sí estuvo signado por el compás… del procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner.

Un mes después de declarar en la causa que se originó con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, el juez Claudio Bonadio dictó prisión preventiva para la exmandataria en el marco de una doble acusación: “traición a la patria” y “encubrimiento agravado” por el Memorándum con Irán.

En un dictamen de 365 páginas, la acusó de montar un “plan criminal orquestado” junto al excanciller Héctor Timerman, diseñado para “dotar de impunidad” a los ciudadanos iraníes que tenían captura internacional por el atentado a la AMIA.

De acuerdo con la Justicia, la principal responsabilidad del “encubrimiento” recae sobre Cristina Fernández Kirchner; quien suma con este, su cuarto procesamiento en los tribunales federales, en donde ya está siendo indagada por asociación ilícita, lavado de dinero, negociaciones incompatibles y defraudación al Estado.

La novedad es el pedido de detención, pese a que podría decirse que llegó tarde en términos de concreción, teniendo en cuenta que muy pocos días antes la Senadora había jurado como tal, y ahora el desafuero se vislumbra como imposible, al menos en este 2017.

Y durante el 2018, la traba será aritmética. Para que la discusión prospere dentro de la Cámara Alta, se necesita el apoyo de dos tercios de los senadores, es decir 48 votos, y el peronismo, dividido entre las 25 bancas de Miguel Pichetto y las 8 kirchneristas, ya anticipó su negativa “hasta que haya sentencia firme”, echando por tierra todo intento contrario.

Incluso si los 39 senadores restantes estuvieran a favor del desafuero, igual no se llegaría sin las bancadas justicialistas. Y entonces la pregunta surge con la inocencia de un niño que acaba de cumplir cinco años: ¿Por qué estorbar a la justicia en su desempeño en pos de la verdad? ¿Acaso no se estaría sosteniendo el “encubrimiento” al no permitir que caiga quien supuestamente lo elucubró? ¿No pasan a ser todos cómplices de un sistema cuyo descreimiento los alcanza, salpica y culpabiliza?

Cuánta razón tenía Discépolo, “vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados”.

Después de todo, la titular de Unidad Ciudadana considera que, en realidad, Mauricio Macri es el “responsable de una organización política y judicial” que tiene como propósito “perseguir a la oposición”. Comparable con “una gran cortina de humo que pretende intimidar, asustar a la población, a la dirigencia política, social y sindical en complicidad con el Poder Judicial”.

Así que, si “Mauricio Macri es el director de la orquesta y Bonadio ejecuta la partitura judicial”, ya sabemos qué tema les sentaría bien: “(…) Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón”.