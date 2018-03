Ediciones

Editorial: Ni olvido ¿ni perdón?

Publicado: por en la edición 755, Opinión, Portada

“El primero en pedir disculpas es el más valiente; el primero en perdonar, es el más fuerte; el primero en olvidar, es el más feliz”, propuso el Papa Francisco en uno de sus tantos mensajes virales; aunque se puede decir que ha sido uno de los que más ha hecho mella, al menos, en este editorial a propósito del Día Nacional de la Memoria Verdad y Justicia.

Un día de reflexión sin lugar a dudas atento a evitar la repetición y sanar las heridas abiertas, heridas físicas, emocionales y ausencias de las que todavía no se tienen respuestas, acorde a los tiempos democráticos que hace más de 35 años que vivimos.

Quizá también, la efeméride haga las veces de puerta de entrada para una revisión de la consigna “ni olvido ni perdón”. De nuevo, el recordar como proceso de señalización histórica es oportuno en aras de un futuro sin desapariciones, torturas, asesinatos ni faltas a los derechos humanos de cualquier índole. Pero el sostenimiento desde el rencor, ¿hasta qué punto no se vuelve dañino para quien lo siente y lo profesa?

Volviendo a las “homilías virtuales” del Santo Padre, y vale la aclaración: sin necesidad de profundizar en el contenido católico de sus palabras sino más bien escuchándolo como líder espiritual del mundo que es, “el perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza”.

El perdón como camino a la “santidad” entendida como unidad, respeto por el otro aún en sus diferencias, incluso si piensa totalmente distinto a mí, y si no me ha pedido perdón. Porque se trata de dos acciones que no requieren de una concatenación obligada. “El mal se vence con el bien, el pecado se vence con esta generosidad, con esta fuerza, la de la oración”, explicó Francisco.

Ese cántico silencioso que te distancia del acto dañino y te libera, te eleva mediante la solicitud de bendición para quien lo ha cometido. ¿Rezar por quien me hace daño? “Sí, para que cambie de vida” y redunde en un mundo mejor para todos.

Curiosamente, mientras este semanario pensaba en los beneficios que el perdón podría aportarles a las víctimas del Proceso de Reorganización Nacional en su largo peregrinar por Justicia, a todos aquellos que han sentido en carne propia las atrocidades humanas, preguntándonos quiénes se merecen si no de la paz que confiere la misericordia, nos llegó una carta de Juan Carlos Clemente, titular de la organización El Poncho por la Paz, que apunta en la misma dirección.

Pondera, justamente “las llagas que me dejó el tiempo de preso político, comparados con los cuarenta años vividos de entrega con amor y pasión ante mis semejantes, me dieron una enseñanza inigualable”, para arribar a la conclusión de que “al mensaje lo debe dictar el corazón. Si se está seguro de que se hace el bien, no desviar el camino, no claudicar con la fe y la esperanza de vencer ese paradigma, de luchar hasta encontrar coincidencias de color humano, y el día de mañana regalarles a nuestros hijos un mundo mejor”.

Y el primer paso que propone bajo esta mirada es celebrar una misa mañana 24 de marzo, “convencido de que hay que pacificar el país, resguardar el orden democrático y, por el contrario, esta fecha de ni olvido ni perdón puede agrandar más el desencuentro”. Dice también que “es prioritario mirar con ojos de cristiandad y de hermandad esta problemática”. A lo que desde El Bamba solamente agregamos: es hora.

“El mundo necesita el perdón; demasiadas personas viven encerradas en el rencor e incuban el odio porque, incapaces de perdonar, arruinan su propia vida y la de los demás en vez de encontrar la alegría de la serenidad y de la paz. El mundo necesita el perdón” (Papa Francisco).