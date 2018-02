Ediciones

Editorial: Le van a salir patas de gallo

De los kirchneristas Sergio Urribarri, Amado Boudou y Enrique Meyer; pasando por el gobernador de Unión por Córdoba, Juan Schiaretti; hasta los más “pro” referentes del gobierno nacional… Con todos se ha vinculado al intendente Esteban Avilés.

Es que, cuando no por la foto, el intercambio de experiencias o las visitas oficiales, los guiños del Jefe de Gobierno fueron más directos: halagos, reconocimientos y conversaciones intrapartidarias.

¿El último? Hace algunos días en el desfile Vernucci. Los peluqueros, en compañía del Intendente, entregaron una placa a Margarita Barrientos, quien vino especialmente a Villa Carlos Paz para la ocasión. Y se sabe que Barrientos es la bandera que muestra Cambiemos cada vez que le achacan su despreocupación por los pobres.

Si bien la idea fue de los hermanos estilistas, no deja de leerse como un gesto de buena voluntad por parte de un Intendente cuyas preferencias siempre han sido de dudoso destinatario.

Muchos hablan de una capacidad camaleónica inigualable a propósito de obtener, principalmente, buenos resultados crediticios para la ciudad: el Centro Ambiental financiado por el Ministro de Turismo K, y el puente para peatones que acaba de empezar a construir la provincia en pleno centro, figuran entre los más destacados.

Otros, en cambio, son más críticos y lo catapultan como “panqueque”, lo que en la jerga política refiere a oportunismo. Sucede que Avilés no puede volver a candidatearse en lo inmediato, puesto que lleva adelante su segundo mandato al frente del Palacio 16 de Julio; no obstante, cuenta con un amplio porcentaje de apoyo electoral que lo vuelve poderoso al momento de negociar.

El 65 por ciento obtenido en los comicios municipales, más el triunfo de “su amigo” Daniel Mowszet como Defensor del Pueblo, son dos cartas fuertes para barajar. Y lo sabe. Y se hará desear.

Que el PRO quiere contar con el nombre Esteban Avilés en su fórmula 2019, diríamos que es el secreto peor guardado. No solo porque los dirigentes citadinos lo han harto manifestado, sino también debido la tarea de constante acercamiento que lleva adelante, fundamentalmente, el concejal Marcelo Cuevas.

Allegado a Héctor Baldassi, dentro de la interna partidaria, quien busca mantener el liderazgo del sector mediante la incorporación de una figura no testimonial a la pelea por la Gobernación. Repetir la del árbitro podría hacer entrar en contradicciones al electorado en cuanto a cuál era su real vocación en las elecciones pasadas y, después, porque en la sucursal cordobesa del novel partido porteño, no es que abundan los candidatos populares. En este sentido, la UCR y el FC llevan las de ganar.

Esta es la negociación que se va a dar durante el año en curso, sin subestimar el influjo seductor del contador capitalino cuyas arcas, mejor dicho, las provinciales parecieran estar a disposición de los caprichos del joven radical. ¿La legislatura? ¿La vicegobernación? ¿Un puesto de gabinete? O ¿Una crema para las arrugas oculares?