Editorial: La previa

Con un nuevo intento de reglamentación, la previa -ese plan que sucede con antelación al programa principal, cuando se llega a éste-, vuelve a ser foco central de atención: ¿conviene que los adolescentes se “entretengan” en el marco cuidado de un hogar, o resulta innecesario que la salida del sábado por la noche tenga un pre-inicio?

Lo que dice esta ordenanza propuesta por el PRO, en el marco del Poder Legislativo cordobés, es que el demorado ingreso al boliche, que en nuestra ciudad no es antes de las tres, “obliga” a extender la famosa previa, escenario clave del consumo de alcohol como puerta de ingreso a otras sustancias.

Es que históricamente, debido al mercado cautivo que significan los ingresantes -aunque los propietarios o concesionarios de las barras digan que lo hacen como desincentivo-, las discotecas han tenido un precio sobrevaluado en lo que refiere a tragos y bebidas alcohólicas, por lo que la ingesta en público no sería el quid de la cuestión.

Entonces, la hora máxima para entrar a dichos establecimientos debería ser la 1:30 de la mañana, planteó Javier Bee Sellares, para quien “el debate pasa por ver cómo hacemos más segura la noche para los jóvenes” y en el caso de aprobarse el articulado, su autor subraya la necesidad de contar con la adhesión de todos los municipios.

Además del “corte de taquilla”, este proyecto de ley insta a la colaboración de todas las localidades para que el cierre de los locales bailables sea unificado: 5 de la mañana. Y así restringir el traslado hacia otro, pasada esa hora.

Pero ¿por qué debe el Estado limitar las conductas de nuestros hijos? ¿Acaso no se trata de una coacción a su libertad de actuar y la nuestra de decidir sobre la crianza impartida? “La violencia existe porque estamos ante una sociedad que no sabe decir que no. Que no puede autolimitarse y resulta incapaz, por ende, de autoprotegerse. Los padres resultan cada vez más permisivos y los chicos creen que pueden hacer lo que quieran, casi sin consecuencias. Así, con la excusa de la desinhibición, caen en el consumo de alcohol o de drogas, y pierden el control de su accionar, derivando en agresiones que han llegado a alcanzar la muerte de otras personas”, reflexiona Edgardo Néstor De Vincenzi, presidente de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra) y rector de la Universidad Abierta Interamericana (UAI).

Sucede que, en la previa, que puede durar horas, en forma velada o explícita, se dirimen allí intensos conflictos, se establecen alianzas, jerarquías y subordinaciones, se miden fuerzas, se formulan promesas y confesiones, se renuevan rituales y también se previenen traiciones, al resguardo de la privacidad que brinda el ensayo.

Y los jefes de familia, bajo la argumentación de que prohibir es para los adolescentes una invitación a comportarse de manera clandestina, ante esa chance, optan por ofrecer la casa propia a propósito de que haga la previa en lugar “cuidado” en vez de la calle, sin ningún tipo de control, o en la casa de otro.

Según la UAI, cinco de cada diez padres permiten los encuentros preboliche, y dos de cada diez le facilitan el alcohol, justificándose igualmente en que prefieren que tomen lo que ellos les dan.

“Es un tema difícil, y si bien cada familia procede del modo que mejor le parece, habilitar las previas en las casas hace que el consumo se banalice”, dice la psicóloga y docente de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Flavia Schlingmann.

Acto que más bien forma parte de un rito de iniciación foráneo: la ingesta de alcohol por parte de los jóvenes se da en consonancia con una etapa en la cual el entorno social pasa a ocupar la primera plana. Y “permitirlo hace que el problema se naturalice en el ámbito más íntimo, que es la familia”, agrega la profesional, llamando a observar que “mientras que los padres siempre han temido lo que puede pasarles a sus hijos fuera de la casa, hoy lo más preocupante quizás esté ocurriendo allí”.