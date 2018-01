Ediciones

Editorial: Hemos perdido la capacidad de asombro

edición 747

¿Cuál es el límite? Estamos cada vez más mimetizados con la tecnología; pero igualmente deseosos de vivir experiencias que, paradójicamente, no sabemos crear. Nada pareciera atraernos si no es rudo, si no tiene choque, si no es original.

“Vivimos en una actualidad tan veloz, tan fugaz, donde ya no nos sorprendemos” que la premisa externa se ha vuelto “impactarnos”. Por nosotros mismos, hemos perdido la capacidad de asombro. Una tarea un tanto difícil para los encargados del entretenimiento, cuyo contenido seguramente ya se vio en Internet, o se obvió por carente de adrenalina.

En general, el cine europeo, con sus tiempos ralentizados, aburre a la platea juvenil; los teatros de revistas no tienen cuerpos distintos a los de la pantalla chica para mostrar; los humoristas encuentran en la viralización un tope a la comicidad, ¿cuántas veces te podés reír de un mismo chiste?; y no hablemos de la extensión. Un video de tres minutos tiene que ser lo suficientemente “atractivo” para que sea apreciado en su totalidad, y los músicos en vivo se hallan luchando con la costumbre adquirida de anteponer una pantalla al contacto visual.

Y así es como tenemos una marquesina haciendo malabares, literalmente, para atraer público. Los artistas se cuelgan; las escenografías interactúan con quien pagó la entrada; la cuarta pared cae frente a la repregunta, el contacto directo y, en el caso más extremo, la inmersión. Desde la compañía de Teatro Ciego, pasando por la Silent Fest de Zebra, hasta llegar a Pabellón Tornú: todos son ejemplos de que hemos perdido “la condición más elevada de la existencia humana” de acuerdo con los filósofos griegos.

Pabellón Tornú, precisamente, vuelve este martes con el objetivo de que los participantes del Experimento “se vayan habiendo vivido una experiencia que no hayan vivido antes. Que algo les dé ganas de hablar, de pensar, de discutir. Queremos sacudir al público para que se despierte y conecte con el presente, con las personas a su lado”; en otras palabras, “es una crítica a la sociedad virtual”, confiesa su directora artística, la psicóloga y bailarina contemporánea, Mariana Massera.

Una crítica de la que nos hacemos eco, siendo que ya ni siquiera sabemos apreciar la naturaleza sino es a propósito de una selfie. El deporte-ejercicio perdió ante el deporte-espectáculo; la solidaridad frente a la filantropía; y el raciocinio, ante el homo-videns de Sartori. La involución misma por no aportarle contrapesos a las interminables jornadas informáticas.

“La vida de una sociedad -afirma la Unesco- está en función de su actividad creadora”. No se trata de algo reservado a los artistas o a los genios científicos. Ni tampoco es cuestión de capacidad intelectual, porque hace falta poner imaginación, entusiasmo e ilusión; cosas al alcance de todos. Hablamos de escapar del modo rutinario de ver las cosas y pensar nuevas maneras de entenderlas para encontrar soluciones diferentes.

Será difícil asombrarnos de algo, si solo nos preocupa lo útil, lo práctico, lo que nos produce placer e inmediatez. ¡Ya! De pronto nos ocurrirá lo que a Sócrates recorriendo las tiendas de Atenas: “¡Qué inmenso es lo que no necesito!”.

Hay que re-desarrollar esa capacidad y estimular la iniciativa, la innovación, dejar los caminos trillados y consabidos y echarse al hombro la responsabilidad de que, si queremos un futuro distinto, nos toca construirlo cada día con nuestras propias manos. Hace falta descubrir, como dice el autor de El Principito, que “no hay más que un problema, uno solo en el mundo: devolver a los hombres un sentido espiritual, inquietudes espirituales”.