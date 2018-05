Ediciones

Editorial: En terapia intensiva

“La tragedia argentina, además de ser política, es psiquiátrica”, dijo Ricardo Ragendorfer, y nunca un médico hubiera acertado tanto en su diagnóstico situacional como este periodista gráfico. Osamos llamarnos patriotas, siendo que en el único lugar donde cantamos el himno nacional con el pecho hinchado y la camiseta puesta es en la cancha; nos creemos católicos fervientes, pero supimos rechazar a Jorge Bergoglio hasta que fue proclamado Papa; celebramos que nuestro billete de 500 pesos haya sido considerado como el más lindo del mundo, sin embargo, ahorramos en dólares.

“¿Cómo puede ser atroz el encanto?”, se preguntó el escritor Marcos Aguinis, y a sí mismo se consoló: “Pues en algo así -contradictoria, masoquista, atormentada- se ha convertido la condición argentina. Nos emociona ser argentinos y también sufrimos por ello. Nos gusta ¡pero qué difícil que es! Suspiramos, maldecimos, protestamos, analizamos… y no obstante, seguimos queriendo a este país terrible”.

Disidencias al punto del neuropsiquiátrico, por cuanto somos el segundo país del planeta, después de Estados Unidos, claro, en el ranking de interacciones dolarizadas; y pese a todo pronóstico, si nos preguntan: ¿les gustaría volver a nacer argentos? El 75 por ciento llevamos con sumo orgullo la celeste y blanca.

Según el último informe encarado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), hace décadas que nos mantenemos en la tesitura de no querer parecernos a otra nación, menos que menos a los ingleses, o a los hermanos chilenos, y Brasil es el enemigo popular. Jamás aceptaríamos un cambio monetario: “Es una batalla cultural, no vayan a creer que hay cuestiones económicas” sostuvo al respecto la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; y de nuevo la contradicción: dolarizamos la economía hasta con el pensamiento.

“Ni buenos, ni malos: son incorregibles”, simplificó Borges. Fíjense que el PNUD reveló que nuestros miedos son en base a la experiencia, pues nos preocupa la desocupación, la inseguridad y le tememos al fin de la estabilidad económica. ¿Y qué hacemos? En épocas de bonanza, compramos divisas al punto de vaciar las arcas, y otra vez la crisis.

Somos capaces de generar una corrida financiera en menos de una hora por un anuncio presidencial: el pasado martes subió el precio de la moneda estadounidense a su pico máximo entre que Mauricio Macri anunciara sus tratativas con el Fondo Monetario Internacional y que cerraran los bancos porteños.

No confiamos en los políticos, no creemos en las instituciones, es imposible que nos respaldemos a nosotros mismos sin la mirada foránea: vale otra vez el ejemplo del Papa Francisco. Y es en esa autopercepción que se sustenta el accionar mayoritario e igualmente individualista: buscamos generarnos un colchón propio, aunque signifique que todos terminemos durmiendo en el piso.

Tampoco nos hacemos cargo. La consultora D’Alessio IROL llegó a la conclusión de que, para el común de la ciudadanía, la suba del dólar es producto únicamente de la “política monetaria del Gobierno” (66%), seguido por la “incapacidad para reducir el gasto público” (44%) y la “situación coyuntural externa” (32%).

Entonces, ¿no podría Argentina tener un futuro más brillante sin moneda propia? ¡No! Gritaríamos al unísono. Si la ballena, el yaguareté y el guanaco nos definen la identidad. Son sangre de nuestra sangre.

Tan indescriptibles parece que somos, que el “nobel” economista Paul Samuelson no pudo “encajar” al Estado más austral del globo en ninguna de sus categorías. “Están los países capitalistas, los de la órbita socialista y los del muy heterogéneo Tercer Mundo; pero eso no es suficiente, porque en realidad son cinco los sistemas: hay dos países más a tener en cuenta de forma separada: Japón y Argentina. ¿Por qué? Y, porque no calzan en ninguna sistematización. Son tan peculiares y tan impredecibles que deben ser ubicados aparte”.

Estamos mal, ojalá que sea el fondo del pozo a partir del cual empecemos a subir. “Les digo a todos los argentinos que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y de la mentira, estoy convencido que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro”, aseguró Macri. Creer o internarnos: “transfusionarnos”.