Editorial: ¿En serio?

Opinión

Los casos de sífilis se triplicaron entre 2011 y 2017 en la Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Una enfermedad de trasmisión sexual que se reduce enormemente con el simple hecho de emplear correctamente el preservativo de látex.

Igual que sucede con el riesgo de contraer VIH/SIDA, clamidia, herpes genital, gonorrea, VPH y tricomoniasis, entre las más de veinte bacterias, parásitos, hongos y virus cuya principal fuente de propagación es la relación descuidada.

“Está comprobado que tanto la sífilis como otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se previenen utilizando preservativo, aunque en el último tiempo haya disminuido su uso significativamente”, alertaron desde AHF.

En ese sentido, datos relevados por la asociación civil sin fines de lucro con sede en Argentina indican que solo el 14,5 por ciento de las personas “utiliza siempre el preservativo”; el 65 por ciento lo usa “en algunas oportunidades” y el 20,5 por ciento “no lo usa nunca”.

Fíjense: mientras que en 2011 se notificaron 3.875 casos de sífilis, en 2017 se reportaron 11.709; la mayoría jóvenes de entre 17 y 30 años. Curioso si se tiene en cuenta que es el sector etario más ligado a la tecnología y la revolución del conocimiento.

¿Cómo puede ser, entonces, que las quimeras resistan a la era informática? Porque además del desuso, cinco de cada diez adolescentes que utilizan un condón, lo hacen mal. “Errores comunes como dejarlo al rayo del sol, en mochilas o bolsillo trasero del pantalón por varios días; colocarlo justo antes de eyacular; usar aceites, vaselina o manteca como lubricantes, lo que puede provocar fisuras en el látex; no sacar el aire de la tetilla que el preservativo tiene en la punta, con lo cual corre riesgo de rotura; lo mismo que abrir el envoltorio con los dientes o usar dos preservativos juntos; y dejar el pene en la vagina luego de la eyaculación por bastante tiempo”, al parecer, son más comunes incluso de lo que debería.

Otra fundación, Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM), aporta que “perduran mitos, como que en la primera relación sexual no se puede quedar embarazada; que las chicas que llevan preservativos son fáciles; o que cuando una chica dice que no, el varón tiene que insistir porque, en realidad, ella quiere”.

Paradojas todas, de nuevo, si se considera que la apertura discursiva es más ostensible que tiempo atrás, que la educación sexual se supone transversal en los colegios (quizá tenga que implementarse como materia propiamente dicha), que hay datos a tan solo un clic, y entrega gratuita de anticonceptivos en los centros de salud pública.

Quizá haya una sobrevaloración de la madurez adolescente, y los jóvenes sigan siendo tímidos a la hora de hablar de sexo, “guapos” en grupo; pero ignorantes a solas, machismo mediante en la conformación de vínculos, sobre todo, en los fragmentos más vulnerables. “Sabemos que al preservativo casi que no lo utilizan porque ellos lo ven como un insulto. En sus explicaciones, las chicas te dicen que los novios se enojan, no les gusta… por eso lo que más usan es la pastilla de emergencia”, supo relatarnos la coordinadora del IPEM 316.

Aunque ni siquiera le temen al embarazo. Sucede que “en esta clase social, el único proyecto que se les puede llegar a presentar es el deseo de ser mamá. Es allí cuando se sienten realizadas como mujeres”, y consideradas dentro de su entorno.

Hablar de sexo, aprovechar las efemérides, como la del pasado 13 de febrero cuando se celebró el Día Internacional del Condón con actividades de concienciación que perduran hasta hoy, tal vez implique ampliar el espectro visual y cuestionarnos: ¿en serio que se multiplicaron los contagios de ITS habiendo información en abundancia? ¿En serio los jóvenes no saben utilizar un preservativo en el siglo XXI? ¿En serio que continúan los tabúes, mitos y prejuicios, aun cuando la iniciación es cada vez más temprana y pregonamos la igualdad de género? De no creer.