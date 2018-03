Ediciones

Editorial: El debate

“Hace 35 años que se posterga un debate muy sensible que como sociedad nos debemos: el aborto”, expresó el presidente Mauricio Macri durante el discurso que pronunció en la apertura del 136° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, y se metió de lleno en uno de los temas más álgidos de cara al año legislativo.

Dejó en claro que está “a favor de la vida; pero también estoy a favor de los debates maduros, que como argentinos tenemos que darnos.

“Por eso veo con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda”. Sí, “espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas”, manifestó con precaución el líder de Cambiemos; aunque siempre certero a la hora de reafirmar: “El Congreso tratará el tema del aborto en el corto plazo”.

Sucede que es un tópico extremadamente delicado y que genera posturas contrapuestas en la sociedad argentina. En el mundo ha sabido dividir las aguas cada vez que fue tratado oficialmente, y el mapa interactivo sobre la legislación del aborto que publica anualmente el Centro por los Derechos Reproductivos así lo demuestra.

De 1998 a esta parte, más de dos docenas de países flexibilizaron sus leyes, mientras que otro puñado directamente prohibió la práctica, endureciendo incluso las penalidades. En casi toda Europa, América del Norte, Australia y Uruguay es legal sin restricciones de causa; África y Sudamérica oscila entre la permisión -por motivos de salud, socioeconómicos, violación e incesto- y la prohibición total. Latinoamérica directamente tiene la mano dura.

En Argentina, por su parte, “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; o si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”, versa el Código Penal.

Lo que se pretendería, por el contrario, es la legalización absoluta. “Un reclamo legítimo del colectivo de mujeres” de acuerdo con el gobierno, cuyo trasfondo, para la oposición, es desplazar la discusión del foco económico y los aumentos tarifarios.

Cierto es que hay 25 millones de abortos inseguros por año (datos de la OMS) y de alguna manera se debe afrontar la problemática, considerando que muchas veces concluye en la muerte de quien interrumpe el embarazo. De hecho, entre otras razones que tienen que ver con el derecho a decidir sobre el cuerpo, los defensores del aborto legal, aducen que es ejercido constantemente y lo que hace a la diferencia respecto del final tiene que ver con su poder adquisitivo: “Aquellas que tienen los medios económicos lo hacen en clínicas privadas y las mujeres pobres son las que mueren por abortos sépticos”.

Quizá, otra forma de afrontar la preñez no intencional sea con políticas integrales que incluyan educación sexual, salud reproductiva y métodos anticonceptivos. “Hoy en nuestro país, 100 mil chicas menores de 19 años quedan embarazadas”, afirmó Macri, previo a explicar que 7 de cada 10 embarazos no son buscados y les “cambian la vida para siempre a esas jóvenes”.

Alternativa es la eclesiástica, basada en el respeto a la vida por sobre todas las cosas, y con fundamento en la práctica sexual solo cuando hay amor y un proyecto de familia. Así, el aborto es concebido como un “pecado”; pero que puede ser perdonado en la infinita misericordia de Dios.

Muchas visiones para ponderar, y que no se agotan en las expuestas, junto a otra realidad que no debe pasarse por alto: el Congreso está compuesto mayormente por hombres, lo cual no quiere decir que el pensamiento reinante sea machista; pero es necesario que se refuerce la empatía. Esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. De ponerse en el lugar de las mujeres, principalmente por ser quienes conciben, también consigna de este mes en el que se refuerzan las luchas femeninas como consecuencia de la efeméride.

Realmente va a ser necesaria la empatía por parte de cada uno de nosotros en este debate que está por empezar.