Editorial: De lo que queda en pie

Publicado: por en la edición 778, Opinión, Portada

“La ignorancia es un arma mortal” canta La Beriso, en sintonía con una realidad que supera las predicciones apocalípticas más severas: la educación pública está en peligro.

El ahogo presupuestario del que no solo son víctimas los docentes sino también los edificios y los alumnos mismos, llegó al límite de la imposibilidad de iniciar el segundo semestre del ciclo lectivo en tiempo y forma.

Muchos habrán leído en las redes sociales la leyenda: “Estudié y me recibí porque la educación fue pública y gratuita”, acompañada del hashtag #LaEducaciónPúblicaNoSeVendeSeDefiende. Para los que no supieron a qué respondía, les contamos que fue la consigna de fuerza en tiempos de redes sociales por la que estudiantes y egresados de los recintos de aprendizaje del Estado apoyaron la causa.

Esa por la que unánimemente, las 57 universidades nacionales emprendieron una huelga que aún resuena con fuerza. No abrieron sus puertas por falta de luz, de agua, de estructuras acorde a las circunstancias, porque no alcanzan los bancos y los espacios quedan chicos. Ni hablar de las paritarias docentes, por estos momentos, en cuarto intermedio.

Ellos solo recibieron un aumento del 5 por ciento en mayo en un contexto marcado por la pobreza salarial: en la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, el 75 por ciento de los cargos de profesores tienen sueldos que no superan los 25 mil pesos.

Por su parte, los hijos de “la Docta”, primer albergue universitario del país, logran recibirse en un porcentaje que asciende, con suerte, a tres de cada diez; mientras que en países como México, Brasil y Chile se gradúan más de la mitad de los ingresantes. Dando vuelta el número, siete de cada diez alumnos no terminan con su título en mano por carencia de infraestructura, por un bagaje de conocimiento escueto (la educación primaria y secundaria no está en mejores condiciones), porque no logran escuchar las clases, dada la superpoblación en las aulas, debido a que el material biográfico es inasequible, etcétera, etcétera.

Entonces, ¿cómo no solidarizarse? Acompañar el reclamo en búsqueda de reivindicaciones concretas significa proyectar una realidad diferente habida cuenta que, a tono con las pancartas de una de las tantas manifestaciones, “sin presupuesto no hay docentes, sin docentes no hay alumnos y sin alumnos no hay futuro”.

La educación pública es un derecho del que muchos, por suerte, son conscientes y acompañan su defensa, adoptada de diversas formas, que incluyen el dictado de clases en la vía pública, caminatas por los barrios donde se encuentran las sedes universitarias, abrazos a los edificios, tomas simbólicas y marchas.

El respaldo legislativo y un plan de emergencia son las patas sociales que restan para dar presión a un Ejecutivo no siempre ávido en distribuir los recursos equitativamente. La educación es la alma mater de cualquier otra profesión; sin embargo, una de las peores pagas. Junto con la medicina pública, que, a propósito de esta edición, la cultora precolombina Cristina Escobar lamenta que se haya convertido en comercio cuando ancestralmente fue ideada “al servicio de”.

“Hace 130 años, después de visitar el país de las maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo: le bastaría con asomarse a la ventana”; Eduardo Galeano.