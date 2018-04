Ediciones

Editorial: Atacar con amor

Publicado: en la edición 757

Para el mundo occidental, estos tiempos que corren tienen una significación profunda en lo que refiere a la espiritualidad. Por segundo año consecutivo, la Semana Santa del catolicismo coincidió con la Pascua Judía (también conocida como Pésaj, por su nombre hebreo), en tanto la congregación evangélica, con un peso muy importante en nuestra ciudad, celebró el triunfo de la vida por sobre la muerte.

Claro está que cada religión o culto tiene sus particularidades; pero la casualidad temporal vuelve permisible el atrevimiento de hacer una reflexión común. No por nada “tenemos muy en cuenta estas fechas, y es porque nos hace pensar en lo que Dios hizo y hace por nosotros”, desveló el pastor de la Iglesia Vida con Propósito, y presidente del Consejo Pastoral que reúne a catorce de las instituciones evangélicas citadinas.

Mientras los judíos celebran que el Señor haya guiado la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto; en el cristianismo, se recuerda la muerte y resurrección de su Hijo como acto de amor que aliviana todos los pecados. En ambos casos, las festividades perduran hasta que los respectivos pueblos son conscientes de su transformación y, entre tanto, son llamados a la reconexión.

Una campana que vuelve a sonar todos los años con el primero o segundo plenilunio de abril, según el equinoccio, a propósito de que nos despabilemos, de que “paremos la pelota y repensemos el sentido de la vida” en palabras de Alejandro Requena; o en función de “renovar el pacto con Dios y a partir de él, nuestra cotidianidad”, de acuerdo a lo expresado en esta edición de El Bamba por el padre Mario Bernabey.

“Celebrar la Pascua, es volver a creer que Dios irrumpe y no deja de irrumpir en nuestras historias, desafiando nuestros conformantes y paralizadores determinismos. Celebrar la Pascua es dejar que Jesús venza esa pusilánime actitud que tantas veces nos rodea e intenta sepultar todo tipo de esperanza”; de hecho, dijo Francisco en su sermón durante la Vigilia con una invitación muy especial: “Romper las rutinas, renovar nuestra vida, nuestras opciones y nuestra existencia. Una invitación que va dirigida allí donde estamos, en lo que hacemos y en lo que somos; con la cuota de poder que poseemos”.

Porque es “una vergüenza que nuestras generaciones están dejando a los jóvenes un mundo fracturado por las divisiones y las guerras; un mundo devorado por el egoísmo”. Ataquemos, es hora de hacerlo, pero “qué tal si cambiamos las balas por amor” cuestionó el cura párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen: “Ataquemos con amor”.

Y bajando las palabras del Papa, aseguró que “cada uno, desde lo suyo tiene algo para ofrecer. Algo tan simple como barrer o ayudar a que estén las cosas ordenadas. Acciones pequeñas que le despiertan un corazón más sensible al otro. Vivimos en un tiempo donde nos vamos endureciendo, sentimos que se nos burla la justicia, que la plata que no nos alcanza… nos parece como que todo nos golpea y nosotros también tenemos que golpear.

“Entonces, golpeemos con amor. Animémonos a sensibilizarnos, el camino del encuentro con Dios no necesariamente está signado por manifestaciones colectivas, puede ser íntimo y reflejarse en el bienestar comunitario”.

Un mensaje que pretende ser extensivo a todas las filosofías, credos, cultos, religiones y corrientes de pensamiento que existan. La religión del amor es universal y transversal a todos quienes quieran creer en un ser superior; si no, cómo se entiende que una frase del Mahatma Gandhi –“debes ser el cambio que deseas ver en el mundo”– encaje perfecto en el mensaje de la Pascua Cristiana. “El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor” (1 Juan 4:8).