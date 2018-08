Ediciones

Carina Amherdt: “El deporte es mi cable a tierra”

Carina es amante de los deportes al aire libre, y la bicicleta su cómplice a la hora de emprender nuevas aventuras. Hace cuatro años, pedaleando tranquila por la costanera, se encontró con una carrera de mountain bike, la cual le despertaría curiosidad por conocer más acerca del mundo de las competencias.

A partir de allí, la deportista de 46 años comenzó a participar de diversos torneos dentro de la provincia, consiguiendo grandes logros.

Paso a paso

Al principio, decidió entrenar por su cuenta: “Hacía recorridos por la costanera hasta el dique. Después me inscribí en mi primer torneo, donde me fue muy bien por ser la primera vez, ya que salí séptima.

“En ese momento me dijeron que después de que participara en la primera carrera, iba a querer correr siempre; lo cual terminó siendo cierto. Los domingos hay campeonatos por toda la provincia, así que trato de estar presente, aunque sea una vez al mes”, indicó.

El año pasado, el grupo de Villa Giardino “Sin Códigos” la invitó a formar parte y correr junto a ellos: “Este deporte te hace conocer mucha gente; incluso me hice amiga de una chica que corría para ese equipo, así que al poco tiempo me integré. De Carlos Paz, estamos solamente Mónica Pérez y yo, también hay chicos de Cruz del Eje y La Falda; pero la mayoría son de Villa Giardino”.

Carina aseguró que actualmente “hay muchas chicas corriendo. Este año arrancó un grupo de mujeres que se llama ‘Tu momento’, que salen a pedalear los sábados cada quince días, y algunas ya se animaron a competir”.

Su preparación

A pesar de trabajar y ser ama de casa, se las ingenia para organizar su agenda y entrenar tres veces por semana: “Lo hago los martes, jueves y sábados a la hora de la siesta. Apenas cierro mi comercio, me voy a entrenar. En tanto, en verano intento hacerlo a la mañana bien temprano.

“Cuando tengo competencia; ejercito de lunes a jueves y descanso los viernes. Hace dos meses empecé a prepararme físicamente con mi hijo Rodrigo. En la bicicleta, hago entre dos y tres horas de entrenamiento”, contó.

En sus inicios, Carina corrió en categoría Promocional de 30 kilómetros, “en la que se unen todas las edades, y me tocó estar al lado de chicas de 20 años”. Sin embargo, desde este 2018, comenzó a participar en la categoría Damas “B”, “que son tramos largos de 60 kilómetros; donde corren mujeres de entre 39 y 49 años”.

En ese sentido, aseguró: “Me gustan más las carreras que les dicen ‘Rally’ y que se hacen por caminos o calles. Hay otras que se realizan especialmente por senderos”. Y admitió: “La verdad es que estoy feliz, porque el deporte es mi cable a tierra”.

Lo que se viene

Su última competencia fue en Embalse de Río Tercero, y el 2 de septiembre participará en la revancha de Candonga. “En octubre tengo más eventos programados. Lo más lejos que fui a competir es a Villa de Soto y Cruz del Eje.

“Siempre intento estar presente en las carreras que se realizan en el Valle de Punilla y otros lugares de Córdoba”, remarcó.

Debido a su participación el año pasado en el Campeonato de Punilla, en donde consiguió el segundo puesto, Carina fue reconocida por el Círculo de Periodistas Deportivos en la Fiesta del Deporte: “Éramos poquitas las que estábamos nominadas, y me sentía muy contenta por ese galardón. Veremos si se puede repetir este año, ya que somos más chicas”.

Todo a pulmón

Cabe señalar que cada inscripción a los diferentes torneos, traslados y todo lo que conlleva la práctica de este deporte, lo solventa a través de su propio bolsillo: “Lo hago con esfuerzo personal, y mucho sacrificio.

“En la carrera que se hace en noviembre en La Falda, como somos un grupo grande, te hacen descuento en inscripciones; pero sí hay gastos. La indumentaria del grupo tiene algunas publicidades, y a veces te dan bebidas o geles”, comentó.

En ese aspecto, el apoyo afectivo que recibe por parte de su familia es fundamental: “Sobre todo de mi marido, Beto (Bordolini), quien siempre dice que es mi mánager. También de mis hijos, que han ido a una o dos carreras; pero no son de frecuentar estas competencias, ya que juegan al fútbol y se les complica”.

Por ello, Carina agradeció al grupo “Sin Códigos, y especialmente a mi esposo, a mis hijos Rodrigo y Nicolás que me apoyan en esto, que empecé de grande”, y añadió: “Estoy ansiosa con la llegada de mi primer nieto Santino, que espero herede el amor por las carreras de la abuela”, finalizó.

Elizabeth Scardigno