Boxeo femenino: Como la vida misma

Dialogamos con Alexia Elizabeth Gigena, púgil amateur con un futuro promisorio en esta disciplina.

Nació en la Villa, de padre carlospacense y madre riojana, se crio en Punilla con una familia sustituta. Ya adolescente, emigró a La Rioja, para finalmente volver a Villa Carlos Paz. Tiene 28 años, una hija de 9, y trabaja en la actividad comercial.

-¿Cuándo empezaste con el deporte?

Hace dos años, con Ismael Goitea; es mi entrenador en el Formando Campeones, que funciona en el Club Sarmiento.

-¿Qué es el boxeo para vos?

Me encanta, es una mezcla de todo, como la vida misma; hay que tener constancia, disciplina y también es un desahogo, a todo el mundo le viene bien descargar energías. También es muy inspirador.

Desde chica ya veía peleas por la tele, en casa yo soy como el varoncito para mi papá, a él le gusta mucho este deporte. Mi hermana también es púgil, María Laura “La Princesita”, tiene 17 años, muchas más peleas que yo y realmente boxea bien; es la mejor.

-¿Y vos sos?

“La Topadora”, me lo eligió mi entrenador, porque siempre voy al frente, como llevándome por delante a cualquiera. Si bien él me enseña más que todo a defenderme; no me sale, siempre voy al frente.

-¿Cuántas peleas tenés?

Empecé hace poco, porque en mi categoría “hasta 69 kilos”, no hay muchas peladoras; tuve varias exhibiciones y tres peleas.

La primera fue en el Sarmiento, no recuerdo el nombre de la rival; pero era chaqueña y le gané. La segunda fue en el hotel Mónaco con Jazmín Marcos, que es campeona de kick boxing, y perdí; creo que ella tenía más experiencia y quiero la revancha, espero que se dé. La tercera fue el pasado viernes y le gané a Isabel Mansilla; tuve que hacer un sacrificio enorme para poder entrar en la categoría 75 kilos.

-¿Hasta dónde querés llegar?

Hasta lo más alto; es un trabajo duro, hay que prepararse todos los días para todo, no solo para recibir los golpes, sino también para las críticas, los aplausos, lo que uno quiere y lo que no; es como la vida, el boxeo es la vida.

Trabajo ocho horas como todos, y mi rutina es bastante cargada. Hay que tener mucha voluntad.

-¿Si tu hija te dice que quiere ser boxeadora?

No hay drama, a veces entrena conmigo; pero le gusta mucho el patín, de hecho, lo practica en el club.

-¿Cuál es tu punto flaco como peleadora?

Muchas veces soy demasiado amable, como que tengo que aprender a ser más dura, tanto en el ring como en la vida. En la última pelea, fui a saludar a mi rival y recibí un golpe en vez de un saludo.

-¿Estudios?

Tengo primario y secundario, luego fui mamá y ya no pude seguir; pero estoy pensando en algún profesorado de educación física, para el día de mañana abrir un gimnasio con mi hermana.

-¿Cómo te cuidás con las comidas?

Me cuesta mucho, siempre llego al límite con los pesajes. En realidad hay que ser muy balanceadas a la hora de alimentarse, y con los horarios también.

-¿Tenés apoyo?

Sí, de toda mi familia; mi mamá y mi papá se ponen a dieta conmigo cuando voy a pelear. Mis compañeros de trabajo también son muy buenos, y todos hombres, así que se amoldan a mi rutina; los hago comer sano.

-¿Tus próximos encuentros?

Habrá una serie de luchas en Córdoba, y hoy viernes 23 le voy a dar revancha a mi última rival; luego, como estoy en la Federación, voy a representar a Córdoba en los Nacionales 2018, que se realizarán en Alta Gracia, en categoría amateur hasta 69 kilos.