Bench Press: “Quiero ser campeón mundial”

Dialogamos con Pablo Koyro, uno de los máximos exponentes de este deporte, quien además nos regaló una primicia: un Campeonato Mundial de la especialidad se podría realizar en el 2020 en nuestras tierras.

-¿Hacemos un recorrido de tu actividad?

En agosto del año pasado, salí campeón nacional de la especialidad en Buenos Aires, y después tuve el honor de clasificarme campeón sudamericano. En realidad, salí doble campeón acá en Carlos Paz, en el teatro Libertad, y logré el récord.

-¿Cómo es el tema del récord?

Nuestro deporte tiene tres modalidades diferentes, Bench Press, el Despegue o Peso muerto y la Sentadilla; cada una con divisiones por peso corporal y edad. El participante compite en su categoría y el récord se establece cuando se levanta un peso que jamás se había movido en la historia. De ahí que uno debe ir tras su propio récord.

-¿Atrás de qué vas?

De un título mundial; fijate que este año se hace en Hungría, el año que viene en Francia y en el 2020 hemos solicitado la fecha para Carlos Paz. Por un lado, está lo deportivo, para lo que nos estamos preparando, y por el otro, el organizativo; vamos a tener que trabajar mucho y se trata de una oportunidad tremenda.

Nosotros con la Federación Argentina y Sudamericana trajimos el Campeonato Sudamericano, vino un juez canadiense que es el vicepresidente de la Federación mundial y le propusimos el 2020, lo llevamos al hotel Eletón para que vea dónde lo haríamos; faltan unas firmas y nada más. Acá no hay campeonatos mundiales de casi ningún deporte, y tenemos atletas de nivel mundial; creo que tengo chances de hacer un podio de ese nivel que es lo que me motiva a entrenar, comer y moverme con ese objetivo. Somos muy competitivos con nosotros mismos; pero a su vez es un deporte muy sano, de gente que casi no tiene egos. Cuando estás levantando un peso, el primero que te alienta es tu propio rival; es un deporte muy sano.

-Está bueno para trasladárselo a los más jóvenes…

Mi mayor anhelo es cumplir ciertos objetivos; el primero, traer el Mundial a Carlos Paz, que sé que lo podemos hacer, así como hicimos el Sudamericano. Queremos dar un ejemplo y que vean que cuando hay ganas, todo sale. La chance del Mundial se da por todo “el huevo” que le pusimos en la organización. Hace como diez años se había hecho en Misiones; pero no salió del todo bien.

Otra cosa que pasó fue que nos ofrecieron el 2019, que lo había pedido Francia; pero todavía no había nada confirmado. Nos pusimos a pensar en que era un año electoral, entonces les dijimos que el 2020 sería mejor. A ellos les encantó la idea, y nos felicitaron por nuestra responsabilidad al considerar la situación del país y no ir de boca en la primera fecha que encontremos. Dijeron que había sido una decisión muy inteligente.

-¿Qué se viene para vos?

Queda el Campeonato Argentino en julio en La Plata. Estoy haciendo todo lo posible, porque me desgarré un pectoral en la última competencia clasificatoria para el Nacional, que fue donde gané el premio “Coeficiente”, que es el más importante; y surge de la variable entre tu peso corporal y el peso que movés. Es algo que jamás había podido lograr.

Luego me queda el Mundial en Hungría en septiembre, y el Sudamericano en Brasil en noviembre.