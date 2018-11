Ediciones

Básquet: Ignacio Chaves se lució

Publicado: por en la edición 790

La Selección de la Asociación Cordobesa de Básquetbol (ACBB) alcanzó el subcampeonato en el marco del Torneo Provincial de Selecciones U13 desarrollado el pasado fin de semana con doble sede, en Río Cuarto y Sampacho.

Ignacio Chaves (13), del Club de Pesca de nuestra ciudad, fue uno de los jugadores destacados del equipo de “la Docta”, anotando un total de veinte puntos, capturando nueve rebotes y entregando tres asistencias; promedió 16 minutos de juego por encuentro. Al respecto, el adolescente explicó: “El primer partido lo jugamos el viernes contra Villa María en Sampacho, y ganamos por 82 a 50; después contra San Francisco en el Club Banda Norte, en Río Cuarto, donde también ganamos por 83 a 53, y la final se hizo el domingo en el mismo club ante Río Cuarto, donde perdimos 71 a 70”. Si bien el plantel quería ganar, “lo mismo estamos felices, porque un segundo puesto es muy importante. Participaron muchas selecciones y llegar a un final four ya es muchísimo”. A esta alegría se le suma que, a raíz de su desempeño, “Nacho” ha sido convocado a la preselección de la Federación que competirá en el Argentino U13, en diciembre.

Interiorizando un poquito sobre su inclinación hacia esta disciplina, Chaves comentó: “A los siete años no sabía qué hacer, y como mi papá de chico había jugado al básquet, un día me llevó a ver un partido. Me gustó mucho y así fue que lo elegí”. Hoy su gran sueño es “llegar a jugar en algún club grande, ya sea en Argentina o en el extranjero”.

Finalmente, manifestó un agradecimiento “a mis compañeros y a los entrenadores de la Selección por haberme elegido. Ha sido una experiencia maravillosa”.