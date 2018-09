Ediciones

ACR: Claudia y Santiago en el Mundial

Por estos días, desde la Asociación Cordobesa de Remo se encuentran atentos a la participación de sus principales referentes, los remeros Claudia Nieva y Santiago Martin en el Mundial que se está desarrollando en Estados Unidos.

Antes de su viaje a tierras norteamericanas, conversamos un momento con ellos sobre su preparación para llegar a esta competencia internacional y de sus expectativas.

-¿Cómo se entrenaron para este Mundial?

Santiago: Elegimos participar del evento, ya que en este 2018 le tocó a América. Llevamos más de un año preparándonos de cara a este certamen en todos los sentidos, porque esto no se hace de un día para el otro. Es una forma más de vida para mantenerse en desafío constantemente, y el remo te tiene activo todo el tiempo.

Asisten todos los remeros máster en representación de su club, donde correrán unos contra otros en categorías y por edades. En nuestro caso, esperamos terminar entre 3 y 4 minutos. Tendremos una serie de carreras preparatorias que no las vamos a hacer juntos, sino en diferentes tripulaciones. Por ejemplo, Claudia va a correr con una chica de Seattle.

-¿Cuándo estarían regresando?

Claudia: Serán seis días de competencias y entrenamientos, por lo que regresaríamos a Córdoba el 10 de octubre. La verdad es que tuve el placer de conocer este tipo de organizaciones, y sé que transmiten en vivo las competencias.

-¿Hace cuánto se dedican a esta actividad?

Claudia: Aprendí a remar hace aproximadamente siete años. El club tiene una historia particular; estuvo cerrado durante mucho tiempo, y se reabrió en el 2009, pero no al público. Recién en el 2012, aproximadamente, se reabrió a la sociedad. Empezamos a correr con Santiago hace cuatro años.

Santiago: En mi caso, lo practico desde muy joven; pero los estudios me alejaron. Después mi actividad laboral me trajo nuevamente a la ciudad, y un día me encontré con el club.

Empecé a enseñarle a la gente grande que se acercaba y siempre estuvo presente el “bichito” de la competencia. En el 2013 tuvimos las primeras experiencias en el Campeonato Argentino de Remo, y al año siguiente teníamos todo listo para intervenir en el primer Sudamericano. Sin embargo, la vida me llevó para otro lado, y me fui a vivir más de un año al exterior. En este tiempo, Claudia compitió en dos sudamericanos donde salió campeona.

En el 2016, regresé para el Campeonato Sudamericano en Santa Fe, donde corrimos juntos y salimos segundos. También participamos en una experiencia de timonel con mi viejo equipo de Concordia, y nos quedamos con el subcampeonato. Ese mismo año, estuvimos en el Campeonato Argentino, y posteriormente, en el Sudamericano de Uruguay. Allí nos quedamos con la segunda ubicación, junto con Marcelo Flamarique.

-Son entrenadores del equipo juvenil y el oficial, ¿cuál es el último torneo en el que intervinieron?

Santiago: La Asociación Argentina de Remeros Aficionados tiene fechas oficiales a lo largo del año, y seleccionamos a qué pruebas podemos ir con los chicos. Normalmente son en Buenos Aires o en la zona de Zárate, Campana, Tigre, Rosario, Paraná, Mendoza; incluso acá se han hecho algunas fechas.

Sin embargo, para trasladarnos siempre hacemos alguna que otra actividad para recaudar fondos, porque no es nada económico moverse con un grupo de diez o doce chicos. Los padres son los que normalmente organizan toda una serie de eventos para juntar dinero y apoyarnos.

-Entonces, ¿cómo resultó el último evento?

Claudia: Fue un Sudamericano en categoría promocionales que se hizo en Tigre, y realmente se vio la superación de los chicos desde que iniciaron. Tuvieron muy buenos resultados, y como entrenadores nos sentimos orgullosos de su progreso.

-¿Cuál es la realidad del remo en nuestra ciudad?

Santiago: Hemos tenido un nivel de acercamiento muy grande. Debo remarcar que esta es una actividad bastante sacrificada. En nuestro caso, entrenamos seis días a la semana; eso exige mucha organización y esfuerzo. Sin embargo, una vez que uno agarra los remos entra en una vorágine; una especie de pasión.

Tenemos mucha afluencia en el club, porque es una actividad al aire libre, en el lago y genera mucha paz a quien la practica en forma no competitiva.

-¿Chicos entre qué edades asisten al club?

Claudia: Se pueden iniciar desde los 12 años; en estos momentos tenemos jóvenes que van desde los 13 a los 21, que están en la universidad y enfrentan una mayor exigencia en cuanto a la organización de sus horarios. Pero tenemos cuatro universitarios, que se las arreglan para entrenar a nivel competitivo.

No existe límite de edad para remar; de hecho, está la escuela de iniciación deportiva donde participan menores.

-¿Cuáles son sus próximos compromisos?

Claudia: Como remeros máster, el Mundial de Estados Unidos es el gran proyecto del año y por el que hemos trabajado con alma y vida.

A nivel institucional, nos queda el Campeonato Argentino que es el más importante del país. Allí es donde los chicos más grandes, junto con los másters, se preparan para el cierre.

Por otro lado, en la categoría de remo-travesía habrá un gran desafío en octubre; se trata de completar el trayecto entre Zárate y Tigre. Realmente será una gran hazaña a nivel físico y psicológico, porque son más de cinco horas remando, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Tenemos tres o cuatro tripulaciones que se están preparando. Lamentablemente, nosotros no vamos a poder participar porque estaremos volviendo de Estados Unidos; pero a nivel institucional estaremos presentes porque seremos los únicos representantes de Córdoba.

Por último, el binomio agradeció “a las familias de los chicos que entrenamos, que nos sorprendieron con la organización de un evento para ayudarnos a participar en el Mundial”.

Elizabeth Scardigno