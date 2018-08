Día a día

Voto Joven: La opinión de los chicos

Publicado: por en la edición Día a día

Ayer miércoles, el Parlamento Juvenil aprobó por mayoría el proyecto “Voto Joven”, impulsado por la Juventud MOK (Mano de Obra K). Dicha iniciativa prevé que los jóvenes mayores de 16 años puedan ampliar sus derechos y sufragar en las elecciones municipales, al igual que pueden hacerlo en las provinciales y nacionales.

En ese sentido, salimos a la calle y consultamos a los chicos su opinión sobre esta iniciativa que podría regir a partir del 2019:

Mayte (15): “Me parece bien; el año que viene es la primera vez que voto y me gustaría que los chicos de nuestra edad también podamos elegir Intendente “.

Alex (17): “A muchos nos gusta la política, y eso lo ves con lo que hacen en los centros de estudiantes. Para mí, es una tontería que todavía no se pueda votar en las elecciones municipales”.

Melani (18): “No estoy segura; pero me parece que todavía son muy jóvenes. Hay muchos que no tenemos ni idea qué elegir ni qué elegir”.

Eric (17): “Estoy de acuerdo; si ya votamos en las demás elecciones, ¿por qué no tenemos también esa opción?”.

Micela (16): “Mientras no sea obligatorio…; igual me parece que somos chicos para tomar esas decisiones. En mi caso, no entiendo de política y primero me gustaría saber más sobre eso”.

Elizabeth Scardigno