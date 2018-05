Día a día

Volvió la “cosechadora de algas”

Publicado: por en la edición Día a día

Las últimas crecientes dejaron la superficie del lago San Roque cubierta de residuos y plantas acuáticas; aunque el gobierno advierte las mismas no revisten peligrosidad, inició la limpieza con la “cosechadora de algas” perteneciente a la Patrulla del Río del gobierno provincial.

Sobre el tema se explayó el secretario de Salud, Rubén López, quien comentó que además de pedazos de madera, troncos, pastos que han sido arrastrados por la corriente, se levantó gran cantidad de botellas de plástico, tarros de pintura y bolsas de basura.

“Lamentablemente, la gente no toma conciencia del daño que esto causa. Hablan del recupero del lago; pero al mismo tiempo lo ensucian con todas estas cosas.

“La cosechadora ha sacado, hasta el momento, cinco camiones de basura”, especificó el funcionario.

Según lo planificado, “hoy está trabajando en la bahía frente al Municipio, y luego se trasladará al Puente Carena; en los días siguientes será el turno en la zona de la Bahía del Gitano. Ambiente de la provincia nos ha prometido para la próxima semana una segunda máquina, algo que será muy importante porque podremos realizar el trabajo en el menor tiempo”.

López aclaró que no se han detectado cianobacterias: “Dado el clima y la cantidad de agua que hay, no han aflorado, así que no hay ningún riesgo de que vuelva a suceder lo del año pasado”.

Insistió que solo “se está extrayendo basura y algunas plantas acuáticas”. Y adelantó que la “cosechadora” permanecerá trabajando en la ciudad hasta que “se terminen de extraer todos los residuos”.