Día a día

Villa del Lago: Quejas por ruidos molestos

Publicado: por en la edición Día a día

Desde hace unas semanas, vecinos de calle Espronceda, de Villa del Lago, vienen padeciendo ruidos molestos provenientes de una vivienda ubicada en el sector. Uno de los afectados, explicó que los mismos “son producto de las permanentes fiestas que se organizan en el lugar. Tengo una casa en desalojo y la mujer que está ahí, la alquila para hacer fiestas todo el día. Se escucha música a todo volumen, y los vecinos dicen que ven mujeres desnudas; un gran desorden. Además, hay peleas constantes, rompen autos y puertas; un desastre”.

En ese sentido, aseguró que “hemos llamado a la Municipalidad y ya hicieron actas; también hubo varias denuncias ante la Policía. Personalmente, estoy llevando adelante acciones legales sobre el desalojo; pero ella sigue con las fiestas. La propiedad es de mi abuela, por lo que las multas me las terminan cobrando a mí; pero eso no importa; lo que me interesa es que se vaya y deje de hacer este tipo de cosas porque arruina la casa y el barrio”.

También afirmó que “con los vecinos queríamos emitir esta queja para que se pueda hacer algo al respecto. Es una lástima que no se pueda pasar un domingo en familia, debido a este desagradable panorama”.

Otro residente de la zona sostuvo que “hace unos quince días se armó un tremendo lío; se juntaron los vecinos con la Policía y Seguridad Urbana por los disturbios. Hubo peleas y ocasionaron daños en la vivienda”.

En ese sentido, señaló que “estoy cerrando de a poco los laterales de mi casa con una media sombra. Estoy muy amargado porque ya todos emitieron sus denuncias; pero ignoran nuestros reclamos: los ruidos y los incidentes continúan”.

Por último, admitió: “Nunca pensé que iba a venir a vivir a un lugar donde, supuestamente hay mucha tranquilidad; pero lo único que tengo son problemas y no se puede descansar. Lamentablemente, a nadie le importa ni hace nada”.

Elizabeth Scardigno