Villa del Lago: Preocupados por la inseguridad

Desde hace semanas, vecinos de Villa del Lago vienen soportando una serie de hechos delictivos que los tienen consternados. Una de las damnificadas, Mery Pereyra, se refirió a la inquietante situación y a la falta de respuestas por parte de las autoridades.

“Últimamente estamos sufriendo de continuos robos, y nada frena a los delincuentes: cortan tejidos, rejas y hacen lo que quieren”, reseñó. “Ya nos han robado a varios vecinos de la cuadra; las dos últimas fuimos mi prima y yo. Estamos juntando firmas para entregar a la Policía o a la Municipalidad para ver qué se puede hacer.

“A mi prima le entraron en plena luz del día; se fue a trabajar y le abrieron la puerta como si fuera un pañuelo. De mi casa se llevaron todo lo que es plomería; también teníamos una mesada al lado del parrillero y la arrancaron para llevársela, al igual que las garrafas. Al chico que está trabajando en casa lo dejaron sin nada, porque se llevaron todas sus herramientas. Hoy tuve que ir a comprar nuevamente las cañerías, y gasté más de 20 mil pesos”, apuntó.

En relación a los controles policiales, advirtió que “de noche no pasa nadie. A veces los ves patrullando alrededor de las siete de la tarde; pero estos tipos roban en la madrugada. La Policía tiene que hacer más presencia, tanto de día como de noche. Encima, las casas están bastante separadas unas de otras, entonces nadie ve ni escucha nada.

“Esta situación es lamentable, porque nosotros llevamos y traemos visitantes de distintos lugares. Ahora viene la época de turismo fuerte, y no sé qué decirle a la gente”, completó.

“Me cortaron las piernas”

Marcelo, quien estaba realizando diversos trabajos en la vivienda de Villa del Lago asaltada, relató el desafortunado hecho: “Me robaron de todo. Me dedico a la construcción con llave en mano; es decir, hago la albañilería, plomería, electricidad y gas. Por suerte, algunas se salvaron porque me las había llevado a mi casa; pero me cortaron las piernas”.

No es la primera vez que se ve perjudicado por un incidente de esta naturaleza: “Hace unos siete años me pasó algo parecido en una obra ubicada en calle Los Andes, justo detrás del Becerra de Cárcano. En esa ocasión, abrieron el obrador donde guardábamos las herramientas, y también se llevaron todo”.

Si bien considera que la casa donde realizaba tareas es segura, “se nota que la puerta del depósito donde permanecían guardadas las herramientas fue forzada con una barreta. De las máquinas que se llevaron, hay una amoladora, un taladro con percutor y una motosierra. Son costosas, así que calculamos que se llevaron como 50 mil pesos”.

Marcelo afirmó que llamó a la Policía, “ese mismo día, cuando llegué y vi que la puerta estaba abierta; llegaron en diez minutos. El oficial tomó mis datos e hizo una lista de las cosas que le dije que se habían llevado.

“Me aconsejó que me llegara por la tarde a la Comisaría para labrar una denuncia escrita, así que fui y me atendió una mujer. Ella me volvió a preguntar si tenía idea de quién podría haber sido y me contó que, de acuerdo con el protocolo policial, a esas denuncias hay que hacerlas sabiendo o sospechando de alguien. De esa manera, ellos puedan accionar un allanamiento y buscar las herramientas. Eso me pareció absurdo; no puedo denunciar a alguien si no estoy seguro si fue o no; tampoco ensuciar a alguien por que sí”, cuestionó.

Para finalizar, expresó sus deseos de recuperar las herramientas: “Hace años que estoy en la construcción, y sé que se ofrecen como pan caliente. Ojalá aparezca alguna”.

Elizabeth Scardigno