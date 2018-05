Día a día

Villa del Lago: “Nos sentimos ignorados”

El 147 es una línea gratuita que ofrece la Municipalidad para que los vecinos puedan asentar sus reclamos o las problemáticas que ocurren en la ciudad. Sin embargo, desde hace un tiempo este sistema está generando incertidumbre en torno a su articulación.

Particularmente, desde el 8 de mayo Marcela viene planteando su inquietud por el estado de la calle Pitágoras, en Villa del Lago, sin conseguir respuestas: “Ya efectué cuatro reclamos y hoy tuve que iniciar personalmente en la Municipalidad un expediente (número 45548) en la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental.

“La verdad es que no sé si traspasan los reclamos a esa área; desconozco cuál es la falla. Trabajo en el hospital Sayago, y los médicos también se quejan sobre el sistema; creo que hay que afinar su funcionamiento”.

En relación a la situación puntual en la cuadra donde vive desde hace dos años, comentó: “Es algo bastante crónico, y hay tramos en algunas calles que incluso están peor. No solo es una dificultad para transitar, sino que la rotura del caño hace que se pierdan cientos de litros de agua; esto es algo que nos concierne a todos. Si bien tenemos la buena voluntad de llamar para que se repare, suelen demorarse mucho”.

Asimismo, en distintas oportunidades la mujer presentó quejas por otras deficiencias de la zona: “Las luminarias son escasas o se rompen con facilidad. Esto se suma a que tenemos una sola secuencia de transporte y la cuestión empeora si nos referimos al conflicto del tráfico. Son cosas que se van sumando y uno se desmoraliza cuando no atienden los pedidos. Esto cansa a los vecinos, y nos sentimos ignorados”.

Si bien la mujer reconoció no haberse comunicado con el Centro Vecinal Villa del Lago, sí recurrió al Defensor del Pueblo: “Me pidió los datos para hacer un expediente y también se lo envié a la página del intendente Esteban Avilés. Ellos me contestaron que ahora estaban abocados en las problemáticas de Sol y Río; pero que en un futuro estaba contemplado Villa del Lago”.

Por último, manifestó sus expectativas: “Uno intenta continuar con el reclamo para que estas cosas no queden en la nada y que la vida sea mejor para todos”.

Elizabeth Scardigno

En la edición de este viernes 1º, publicaremos una nota sobre el sector.