Vaca Muerta: Fatalidades ambientales y sociales

La semana pasada se conoció que la ONU solicitó al Estado argentino que reconsidere la explotación de Vaca Muerta. El pedido se basa en las consecuencias ambientales irreversibles que provocarán esas explotaciones hidrocarburíferas a gran escala; así como los efectos sobre las comunidades de pueblos originarios que residen en el sector. Por otra parte, Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) difundieron imágenes de un derrame ocurrido en el yacimiento de petróleo no convencional Bandurria Sur, operado por YPF, a mediados de octubre.

Al respecto consultamos al doctor en Biología Fernando Barri.

¿Qué significa la explotación de Vaca Muerta?

Por lo que entiendo, es una forma o una técnica de extraer petróleo que no se encuentra en yacimientos compactos, sino que está como diluido en una matriz de areniscas y otro tipo de materiales.

Por eso las empresas utilizan la técnica de fracking que es como un bombeo hidráulico, es decir, bombean agua y diluyentes para poder extraerlo.

¿Qué beneficios aporta esta extracción?

A las empresas que lo extraen les deja una ganancia millonaria; pero para todo lo demás, son fatalidades ambientales y sociales. Es decir, condenan a esa región a vivir con contaminación, y cuando terminan, lo único que le queda a la zona es pobreza y marginación. Dejan una contaminación que es prácticamente irremediable, y queda por siglos y siglos.

En el caso del derrame que se ha dado hace poquito, es una contaminación que va a quedar en el suelo, y directamente hace que esa zona resulte improductiva. En otras palabras: condenan a la muerte a la región.

¿Se pueden tomar recaudos para que la explotación no provoque más daño?

Sí, este último derrame ha sido producto de improvisación, de falta de control; el argumento de que no hay forma de controlarlo es de vagos. Las empresas se relajan, quieren reducir costos, en esas reducciones hay accidentes laborales; pero, si se hicieran bien las cosas, este tipo de derrames no deberían ocurrir nunca.

En lo inmediato, ¿qué tipos de energías alternativas se pueden emplear para reemplazar esas explotaciones?

Es una pregunta compleja, porque en realidad lo que tiene que hacer el mundo es cambiar la matriz energética. Es decir, pasar de esta matriz en base a petróleo, que además de ser contaminante y generar los gases de efecto invernadero, tiene una lógica muy perversa de poder. Los países, los gobiernos o las empresas que controlan eso, controlan el mundo, controlan la polución global, las catástrofes, la violencia y las guerras incluso, que hay detrás de este tema del petróleo.

Entonces, habría que pasar de esa matriz que es muy dañina en lo ambiental y social, a una matriz energética de múltiples energías alternativas a escala local. Es decir, aprovechar los recursos locales que pueda tener cada región para producir energía y lo menos contaminante posible.