Día a día

Una estudiante víctima de la delincuencia

Publicado: por en la edición Día a día

Hoy, pasado el mediodía, una joven sufrió el arrebato de su mochila mientras caminaba por la Avenida Perón de nuestra ciudad. La misma contenía apuntes de estudio, una tablet y alrededor de 500 pesos en uno de sus bolsillos.

Al respecto, Yamila relató: “Me dirigía hacia mi casa, y de repente un hombre de unos 40 años me empujó y me quitó mi mochila; rápidamente se subió a un auto y se fue. Por suerte no me hizo daño; pero quedé shockeada porque nunca esperaba que me pasara algo así acá en Carlos Paz; siempre me cuidaba mucho en Córdoba ya que supuestamente es muy insegura.

“En la mochila tenía mis apuntes de la Facultad, y mi tablet donde había trabajos para presentar. Me siento muy frustrada porque ahí estaba todo mi esfuerzo, y ahora no podré rendir las materias”.

La víctima solicitó a la población que “esté atenta; por si se ofrece una tablet Lenovo color negra con una rajadura al costado. No tiene tanto valor económico; solo me interesa por los trabajos, fotos y otras cuestiones personales que tengo archivadas”, finalizó. Ante cualquier información, comunicarse al 3541-238599 (Yamila).