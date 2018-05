Día a día

Un éxito el Festival de bandas “Todos por Macarena”

Publicado: por en la edición Día a día

El pasado sábado 5 de mayo se llevó a cabo en Nivel ll, el evento solidario a beneficio de Macarena Peralta, en el que participaron diferentes bandas locales con el objetivo de recaudar fondos para la operación que debe hacerse de manera urgente la joven.

Cabe recordar, que la adolescente de 14 años sufre un tumor en sus riñones y su estado es delicado. Al respecto, su mamá Cristina Loyola contó que se juntaron alrededor de 39 mil pesos en dicho festival: “También realizamos rifas, té-bingo y locro. Tengo que destacar la ayuda que recibimos de Ana Carabajal del Club de Leones, como así también a mis amigas y los chicos que organizaron el evento de bandas. Nos faltan solamente 500 pesos; pero ya tenemos prácticamente los 60 mil para la cirugía”.

La fecha de la operación estaba prevista para mañana 8 de mayo; sin embargo, la misma será reprogramada: “Mi nena se descompensó hace una semana y estuvo internada hasta el sábado. El doctor aún no puede operarla porque no está estabilizada; no toleraba la comida y actualmente le cuesta mucho comer. El próximo miércoles volverá a hacerle un control y, acorde a eso, se decidirá la fecha para la cirugía”.

Por otra parte, Cristina manifestó su alegría ante el logro alcanzado: “La meta era llegar a conseguir ese dinero, y a partir de allí veremos cómo se procederá para solventar los gastos posoperatorios”.

Por último, expresó en nombre de Macarena su agradecimiento: “Hace unos días, mi hija escribió una carta donde expresó: ‘cada persona que me ayudó, se lleva un pedacito de mi corazón’. No me va a alcanzar la vida para manifestarles mi gratitud a todos”, finalizó.