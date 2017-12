Día a día

Último fin de semana largo del año: como se vivió en la ciudad

Publicado: por en la edición Día a día

Según la Secretaría de Turismo local, el pasado fin de semana fue muy bueno, con un promedio de ocupación hotelera que ascendió al 70 por ciento.

“Que sea excelente el último fin de semana largo del año es la antesala de lo que será esta temporada de verano”, auguró Sebastián Boldrini, secretario de Turismo y Deportes. Al respecto, consultamos a algunos comerciantes:

Natalia, de tienda Fachas, comentó: “Hubo mucha gente, como si fuese plena temporada. Nosotros estamos en una calle céntrica (General Paz) y se trabaja bien. Lo malo es que los alquileres son altísimos; pero resulta muy difícil conseguir un local en esta zona, porque antes de que se vacíe, ya está alquilado de nuevo”.

Contó que “años anteriores hacíamos lo siguiente: trabajar en verano para guardar la plata, y después había que esperar fechas puntuales como Semana Santa, el Rally, el Abuelazo; el resto del año no pasaba nada. Los meses de julio y agosto no vendíamos, había que tener otros negocios para poder sostenerse en la época de invierno. Los últimos tres o cuatro años ha cambiado, y te puedo decir que casi es temporada todo el año, la ciudad tiene vida propia.

“Lo que nos perjudica es el tema de los alquileres”, insistió, “exorbitante lo que se paga, por lo cual por más ventas que hagas, no se nota. Desde la Galería del Sol hasta el puente se trabaja bien, estamos hasta las 2 de la mañana. El local es chico; pero a veces tenemos que estar dos personas porque no damos abasto con tanta gente”.

Por su parte, Héctor, dueño de un almacén de alfajores artesanales, sostuvo que fue “más flojo que los anteriores fines de semana largos; muchas personas de Córdoba Capital que no consumen este rubro”, admitió, y aunque juzgó que han gastado menos, atribuyó esa conducta a la cercanía de las fiestas de fin de año, en tanto “tenemos muchas expectativas para esta temporada, se sabe que va venir bastante gente”.

A criterio de Vanessa, encargada de un local de artículos regionales, “hubo gente y se vendió; no fue el mejor fin de semana largo, pero algo compraron. Estamos con expectativas que vengan muchos turistas; y que llueva, así se llena el lago y los atrae más”.

Ezequiel regentea un local de Alfajores La Quinta, y señaló: “Se trabajó bastante bien, el sábado a la noche explotó, consumieron y se llevaron un poquito de todo. Para la temporada, por lo poco que escuché, va a venir mucha gente. Hablando con una persona conocida, me comentó que ya está ocupado el 60 por ciento de los hoteles”.

Por último, Gustavo, que atiende un bar café, manifestó: “Muy tranquilo, el día que más se movió fue el sábado. Hubo mucha gente; pero pasaba y miraba, ni a los locales entraban. Turismo gasolero”, juzgó, y comparó: “El anterior fin de semana largo fue mejor. Pasa que este feriado cayo día viernes, y mucha gente trabajó el sábado, si hubiese sido lunes era diferente”.

Espera que la temporada 2018 “sea mejor que la anterior, calculamos un diez por ciento más. Aparte, Carlos Paz es barato para los turistas que tenemos, rosarinos y santafesinos. Este año veníamos muy mal, muchos locales cerraron y quedaron sin alquilar por varios meses; pero después de las vacaciones de julio repuntó”.