¿Uber en Carlos Paz?

Hace unos días, la Corte Suprema de la Nación declaró lícita la actividad comercial de Uber, servicio de transporte reconocido a nivel mundial. Sin embargo, su llegada a la Argentina es fuertemente resistida por los distintos sindicatos de taxistas.

¿Qué es Uber? Se trata de una empresa internacional que proporciona vehículos con su respectivo conductor. Los usuarios tienen la posibilidad de solicitar el servicio a través de una aplicación móvil.

Ahora bien, ¿es factible el funcionamiento de Uber en nuestra ciudad? Consultamos a algunos taxistas, quienes -en su mayoría- cuestionaron dicha posibilidad, alegando “falta de reglamentación de los vehículos”.

“Me parece que no sería justo; nos exigen muchos papeles y miles de cosas para poder trabajar, lo cual pasa por desapercibido para Uber. No puede ser que cualquier vehículo pueda operar”, argumentó Raúl.

Asimismo, indicó que “nuestra empresa utiliza una aplicación para solicitar viajes y hacer un seguimiento del móvil; es similar a Uber; pero todo dentro de un marco legal y mucho más seguro”.

Concepto similar esgrimió Sebastián: “No estoy de acuerdo; ellos no cumplen con toda la reglamentación que sí nos exigen a los taxistas; no tienen seguro ni carné para conducir. Igualmente, creo que en Carlos Paz no tendrían éxito; hasta a nosotros se nos complica trabajar fuera de la temporada”.

Por su parte, Martín sostuvo que esto amenaza “nuestra fuente de trabajo y eso va a generar conflicto, al igual que en Buenos Aires. Además, no es un servicio que sea seguro, debido a la falta de reglamentación y de control; ya tienen mala fama”.

La opinión de los usuarios

En diálogo con “El Bamba”, Ismael aseguró que Uber resulta “innecesario; me parece que tanto los taxistas como remiseros brindan un buen servicio, y ya todos implementaron el tema de las App para cuando necesites viajar. Además, fuera de diciembre, enero y febrero, nuestra ciudad es un desierto; entonces, ¿para qué traer otro servicio que nadie va a usar después?”

En tanto, Daniela contó que tuvo oportunidad de usar este transporte en Buenos Aires, y advirtió que “es mucho más barato que un taxi, y eso es lo que molesta a las empresas”, y agregó: “Las veces que lo utilicé, me sentí segura; y el vehículo estaba en muy buen estado. Ojalá que llegue a nuestra ciudad pronto; es increíble que un taxi te cobre 80 pesos por hacer tres cuadras”.

Lo mismo opinó Marisa: “Me parece bien, es una alternativa más para la gente. Aunque considero que deberían ser igual de estrictos que con los taxis o remises con el tema de los papeles, para que trabajen acorde a las normas”. Por último, valoró el -aparentemente- menor costo de la prestación: “Eso es sumamente positivo, teniendo en cuenta lo caro que está todo, y el precario servicio que brinda el transporte interurbano”.

Elizabeth Scardigno