Día a día

Transporte urbano: Malestar por el nuevo aumento

Día a día

Desde ayer miércoles, el boleto del Transporte La Villa pasó a costar 18 pesos. Cabe destacar que dicho aumento fue aprobado por el Concejo de Representantes la semana pasada, donde se acordó que el mismo se haga en dos partes; por lo que, a partir del 1º de enero, subirá a 22 pesos.

Conversando con algunos usuarios, la mayoría expresó su malestar por estas nuevas tarifas: “No lo vale; supuestamente tenían que mejorar la frecuencia y el estado de los coches, pero no veo diferencias. Al contrario, creo que ahora se espera más tiempo el colectivo; han quitado frecuencias, sobre todo el B6 y B1”, señaló Norma.

En lo mismo coincidió Verónica: “He notado que cada vez son más largas las esperas y se amontona mucha gente en el colectivo, en cualquier horario. Claro, como ni los concejales ni el Intendente andan en colectivo, no les importa”.

También demostró su enojo José: “Es una vergüenza; pero no sé qué da más vergüenza, si el pésimo servicio del transporte o los delincuentes de políticos que tenemos. Encima estamos obligados a usar este colectivo de cuarta. Los remises y los taxis también aumentaron; vamos de mal en peor”.

Por su parte, Cinthia reconoció que “no me impresiona el aumento; todo ha subido y tenía que pasar lo mismo con el colectivo. El problema es que el servicio ha empeorado; creo que hay menos frecuencia en algunas líneas, especialmente las que van hacia el ACA. A veces tenés que adivinar; he probado la App de la empresa, y es una porquería, no funciona”.

Lidya también expresó su opinión: “Sube el precio; pero todo sigue igual; los choferes mal educados, las unidades rotas, y hay que esperar horas un colectivo. Los usuarios somos los esclavos de siempre y no queda otra que bajar la cabeza”. Por último, añadió: “Así está todo, esto es el reflejo de la crisis en el país”.

Elizabeth Scardigno