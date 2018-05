Día a día

Transporte La Villa: Incertidumbre ante el precio del boleto

Los pasajeros que tomaron en el día de ayer el colectivo urbano se encontraron ante una no muy grata sorpresa: el precio del boleto había aumentado a 15 pesos, como se había estipulado hace un par de meses atrás, bajo la condición de que mejorara la calidad del servicio.

Sin embargo, la prestataria dio marcha atrás, y hoy 2 de mayo el precio volvió a ser de 13,50; hasta tanto el municipio realice un relevamiento del servicio.

Al ser consultados, algunos usuarios desconocían dicho aumento. “Recién me entero de que ayer lo subieron, pero hoy lo pagué a 13,50. Como no viajé, no me di cuenta. Igual, no estoy de acuerdo en que se vaya a 15, porque las frecuencias siguen siendo las mismas de siempre y no ha mejorado nada“, comentó Mabel.

Por su parte, Paola calificó la suba de la tarifa como “muy cara” y agregó: “Es demasiado, porque los colectivos siguen viniendo a cualquier hora, los coches están rotos y sucios. Están muy desorganizados, ayer lo pagué a determinado monto y hoy, a otro; una vergüenza. Encima somos como esclavos, porque no tenemos otras opciones para viajar”.

Carlos, que se traslada frecuentemente en el B5 hacia Colinas, admitió que “sabía que ayer aumentó; pero al final se echó atrás la empresa. Sería bueno que la Municipalidad controle como corresponde y vea la clase de transporte que tenemos, el cual no vale ese aumento”, sentenció.

Laura, que utiliza la línea B7, habló de su experiencia: “Tiene muchísima demora; no ha mejorado la atención ni el servicio. Trabajo en Villa del Lago y espero mucho más de una hora hasta que pase el único colectivo que va hasta allá. No puede ser que lo suban a 15, porque están en pésimas condiciones las unidades, y los choferes te tratan pésimo”, finalizó.