Día a día

Transporte interurbano: Recortes en las frecuencias

Publicado: por en la edición Día a día

Ayer miércoles 3, el secretario de Transporte de la provincia, Gabriel Bermúdez, anunció la reducción de frecuencias por parte de algunas empresas del servicio interurbano, debido a la baja demanda y por la crisis económica.

Las principales líneas afectadas serían Intercórdoba, Grupo Sarmiento y Fono Bus. Cabe destacar que estas dos últimas, tienen recorridos hacia nuestra ciudad y zonas aledañas.

Desde el Grupo Sarmiento, adujeron que “debido a la crisis, la empresa debió realizar recortes. Para más información de nuevos horarios, tienen que comunicarse a los teléfonos de la empresa”.

Mientras que un chofer de la empresa Fono Bus aseguró “que se modificaron ciertos horarios; pero que habrá refuerzos en horarios pico, tanto por la mañana, como por la tarde”.

Miguel Herrera, secretario general de AOITA, advirtió: “No tenemos información oficial de las empresas; pero sí por parte del cuerpo de delegados sobre la quita servicios. No solamente tenemos este problema, sino que las empresas Tus y Buses Lep dejaron trabajadores en la calle”. Finalmente, añadió: “Esto significa no solamente un perjuicio para los trabajadores sino también para los usuarios. La situación es preocupante”.

Elizabeth Scardigno