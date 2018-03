Día a día

Transporte: En espera de una respuesta

Publicado: por en la edición Día a día

Durante el fin de semana y en la mañana de hoy lunes, los empleados de Transporte De La Villa llevaron a cabo asambleas en reclamo “por el 15 por ciento de aumento”.

Según expresó Gustavo Santucho, delegado gremial de AOITA en Villa Carlos Paz, “hay gremios que dicen que lo han agarrado; pero no es así, porque sabemos que han recibido más de ese porcentaje”.

En este sentido, explicó que “nosotros queremos que se mejore ese 15 por ciento y un retroactivo que nos están debiendo de enero, febrero y marzo”; esto, a cuenta de que “las paritarias se cerraron el 31 de diciembre y abren el 1º de enero; pero ellos nos quieren hacer partícipes desde el 1º de marzo del aumento, y lógicamente no lo vamos a aceptar. Para eso deberían ofrecer un porcentaje mayor”.

En tanto, informó que durante la tarde del lunes y todo el martes, no habrá asambleas, dado que “nos han citado para mañana martes al mediodía en el Ministerio de Trabajo de la Nación para una reunión; de no llegar a una negociación satisfactoria, el miércoles volveríamos a tomar medidas de fuerza tanto por la mañana como por la tarde, durante dos horas por turno”.