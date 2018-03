Día a día

¡Todos a usar medias disparejas!

Mañana miércoles 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Por tal motivo, surgió la propuesta de celebrarlo usando medias disparejas llamativas y “ser parte del maravilloso mundo del cromosoma extra”.

Sobre la iniciativa, dialogamos con Gabriela De Moura, quien aclaró: “No fue una idea mía, lo único que hice fue subirlo a las redes para compartirlo porque me encantó la propuesta. Me han llamado de varios colegios y hasta incluso una concejala de La Paz, Bolivia, para preguntar si ellos también podían hacer lo mismo”.

En tal sentido, remarcó: “El mensaje llegó a mi celular y decidí compartirlo a través de mi Facebook, con todo lo que eso implica, porque tengo familiares en Buenos Aires e Italia que también lo compartieron. Incluso gente de la Municipalidad de Villa Carlos Paz me llamó para decirme que lo iban a visualizar por distintos medios. Esta idea va más allá de cualquier bandera política, religiosa, étnica, social y cultural. Solo somos unos papás, de los cuales hay muchos, orientados a crear conciencia en esta sociedad sobre inclusión, integración y respeto mutuo”.

¿Qué significa convivir con un niño con Síndrome de Down? “Para nosotros es lo más hermoso que nos pudo pasar. Tenemos otra niña y ambas son iguales para nosotros; pero Bianca tiene una carga en sí misma donde hace justamente esto, te enseña a ver las cosas de manera diferente; te enseña a tener más paciencia, más tolerancia, a ayudar a los demás de otra manera.

“El camino no es fácil; es un camino bastante sinuoso, desde la burocracia y desde la inclusión, porque muchas veces las escuelas no están del todo preparadas. Pero creo que con todas estas campañas de concientización y visualización se va generando un cambio de paradigma.

“Realmente nos cambió la vida, porque uno no sabía qué iba a hacer cuando ella llegó; ahora no sabemos qué hacer sin ella, porque es la que trae calma, una palabra compasiva, una palabra de afecto, la que está en un mínimo detalle. Bianca es un ser luz, no puedo definirla de otra manera”.