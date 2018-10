Día a día

Telefonía celular: Nuevos aumentos en diciembre

Desde las distintas compañías, se anunciaron nuevos incrementos en el servicio que oscilan entre el 10 y el 19 por ciento, dependiendo de cada empresa. En ese sentido, los principales afectados serán los clientes de Movistar y Claro.

En el caso del primero, la suba será de hasta un 19 por ciento. Por lo que un paquete básico de 4 GB de 599 pesos, pasaría a costar 719. Por su parte, los usuarios de Claro deberán pagar un 10 por ciento más a fin de año; por lo tanto y volviendo al ejemplo anterior, un plan básico de 4 GB de 720 pesos, pasará a 792.

En tanto, desde Personal aclararon que no tienen previstos nuevos aumentos para sus servicios móviles, ya que el último ajuste fue aplicado en agosto y rondó el 8 por ciento en promedio. Actualmente, un paquete básico de la empresa cuesta 650 pesos.

La opinión de los clientes

Conversando con algunos vecinos, la mayoría criticó la deficiencia de los servicios de cada compañía: “Tengo Claro, y es un desastre; cada tanto me quedo sin señal y te endulzan con lo de WhatsApp gratis; pero anda pésimo”, comentó Yoana.

Al advertirle sobre el aumento de las tarifas, manifestó su enojo: “Es increíble; lo subieron un montón de veces en el año. Encima los paquetes de datos no duran nada”.

Lo mismo opinó Walter: “Uso Claro, y desde hace un tiempo que noto que el servicio es muy malo. Cuando me he comunicado en Atención al Cliente para emitir mi queja, me dijeron que el problema era de mi equipo; son unos estafadores”.

En ese sentido, aseguró: “Cambiaré de empresa en este mes; solo que estoy esperando que se consuman mis datos porque, si no, perderé mi dinero”.

Por su parte, Ayelén comentó que tiene Personal: “No tengo quejas y creo que en comparación con las demás, es mejor y no tan cara. Ya tuve Claro, y tomé una buena decisión cuando me cambié.

“Por mes pago 850 pesos; pero tengo un paquete de 7 GB que dura muchísimo. Me sirve bastante por el tema de mi trabajo”, indicó.

En tanto, Susana reconoció que “le di de baja al plan pospago, debido a la forma en que se encareció la factura, ya que me era imposible pagar. Llamé a Claro, pero a toda costa querían meterme otro paquete; no quise saber nada y solicité una línea prepaga”.

La mujer admitió que “es caro, porque dura casi nada una carga virtual; pero soy una persona mayor y no utilizo mucho Internet, así que tuve que elegir esta alternativa porque yo manejo lo que quiero gastar”. Por último, añadió: “No me sorprende el aumento, todo ha aumentado se ha ido arriba en los precios y estas empresas son las primeras que van a la carga”.

Elizabeth Scardigno