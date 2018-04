Día a día

Tecnología: La relación entre Villa Carlos Paz y los Electronic Games

Nos interesaba saber cuál es la incidencia de los juegos electrónicos en nuestra ciudad. Para ello, fuimos a dos negocios que se dedican al tema, y conversamos con los que día a día compran y venden este tipo de productos.

Kevin y Mateo (Magenta Computación) comentaron que hoy “todo pasa por los juegos extremadamente competitivos. Los más famosos del mundo, como League of Legends o Counter-Strike, son un verdadero negocio redondo; y en varios países europeos y asiáticos ya se los toma como un deporte. Hay que tener en cuenta que mega clubes como Barcelona, Real Madrid y otros, ya tienen su sector de juegos electrónicos. En España organizaron una liga nacional, y la escena competitiva es enorme, y convoca gente de todas las edades. Son jugadas cortas, en donde se usa solamente la cabeza. Acá en Latinoamérica está muy verde; pero poco a poco va creciendo”.

Ambos coincidieron en que en nuestra ciudad “todos tienen acceso, porque los juegos más populares son gratuitos. Hoy en día la mayoría de los juegos son Free To Play, para eso necesitás solamente una PC y una buena conexión a Internet”.

¿Qué tipo de máquinas se deben usar?

“Como los juegos son bastante modernos hay que tener una PC que se los aguante. Pero si queremos competir a nivel internacional hay que hacer una buena inversión. Una máquina bien equipada y con el mejor teclado, mouse, un buen monitor y gabinete, ronda los 200 mil pesos, algo `Tope de Gama´. En nuestro país se tiende a comprar gama media, con la que podés jugar al Battle Royale y otros tranquilamente; pero no podés salir a la escena internacional con eso”.

Play World que se especializa en consolas de video, y allí Florencia señaló que “lo que más sale es lo relacionado a la Play IV: Far Cry 5, World of Warcraft, y algo de autos que ha ingresado recientemente”.

¿Se juega mucho en nuestra ciudad?

“Sí, mucho, y buscan todo lo que es Sony; es decir, de Play II para arriba. Una Play IV está en un poco más de 13 mil pesos, y se venden bastante bien. También tenemos consolas usadas de la III y la II, que ya no se fabrican y salen mucho. Estos equipos oscilan entre tres mil y cuatro mil pesos. Si bien se juega mucho no tengo registros de chicos que tengan problemas por hacerlo”.

¿Y para las chicas que hay?

“No sé si juegan tanto como los chicos; pero básicamente creo que juegan a lo mismo”.