Taller de lenguaje de señas gratuito

Desde el Municipio han organizado un taller de lengua de señas gratuito, destinado a la comunidad en general. Al respecto, Patricia Morla (coordinadora del área de Discapacidad), comentó que la actividad estaba programada para unas quince personas; pero ya tienen alrededor de 70 inscritos, de los cuales muchos son estudiantes, docentes y vecinos en general.

“Vemos que la gente está interesada y eso es muy valioso; eso habla de una real inclusión dentro de la comunidad de Villa Carlos Paz”, expresó.

Explicó que el curso tiene una duración de tres meses, y “se dictará los lunes de 15 a 17; martes, miércoles y jueves de 10 a 12. Los viernes lo reservamos para los que ya lo hicieron el año pasado, que sería el segundo nivel”.

Los interesados pueden inscribirse en la Subdirección ubicada en Alvear y Florida, o bien llamando al teléfono 438111.

Gestiones ante la Nación

Por otra parte, destacó que se están realizando gestiones con la Agencia Nacional de Discapacidad, a quienes “les pareció fantástico cómo estamos trabajando no solo a nivel local sino también en Punilla”.

En tal sentido, advirtió que se recibieron propuestas para “trabajar en acciones desde lo social y familiar cuando se encuentre una persona con discapacidad, y solo la discapacidad como una cuestión médica individual”.

Si bien no especificó en qué consistirían estos convenios para “no generar falsas expectativas” hasta tanto no estén firmados y definidos los acuerdos, indicó que “son realmente interesantes, ya que pueden cambiar mucho la forma de trabajar en cuanto a la discapacidad”.