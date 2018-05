Día a día

Taller de cocina para concienciar sobre celiaquía

El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional del Celíaco, una jornada que se aprovecha para informar sobre esta enfermedad que implica la intolerancia permanente al gluten; conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de estos cuatro cereales.

Con el fin de brindar asistencia y apoyo a quienes registran esta condición, el gobierno provincial creó un programa que, entre otras actividades, promueve “eventos destinados a crear en la comunidad una mayor conciencia sobre la importancia y consecuencias de esta patología”.

En el Hospital Municipal Gumersindo Sayago funciona dicho programa, y en ese marco se organizó un Taller de Cocina, no solo para enseñar a cocinar, sino para concienciar a “familiares y amigos, porque a la hora de salir a comer afuera o compartir una comida, hay problemas para tratar de respetar la dieta libre de gluten, que es el único tratamiento para el celíaco”, apuntaron María José Kessler (gastroenteróloga) y Betiana Vico (nutricionista), dos de las integrantes del equipo interdisciplinario.

De hecho, las profesionales comentaron que los pacientes advierten que en negocios gastronómicos argumentan que “no hay un lugar disponible, o dicen que es libre de gluten; pero por la preparación no es realmente así. Las consecuencias para la persona celíaca son más que nada manifestaciones gastrointestinales, y a veces como que no hay mucha comprensión por parte de quien no es celíaco en relación con esto. Por eso tratamos de concientizar a familiares y amigos”.

Ambas se manifestaron satisfechas con la convocatoria que tuvo la actividad. “Si la familia está consciente del problema que tiene el celíaco y de la importancia de hacer bien la dieta, van a poder acompañar al paciente y será todo más ameno en su recuperación”.

Esta iniciativa, además de cumplimentar con la capacitación que requiere el programa de apoyo, sirvió para que otras personas se incorporen a él.