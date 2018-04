Día a día

Súper Especial Nocturno: Quien “no haya adquirido su entrada, que no venga”

Publicado: por en la edición Día a día

De cara a lo que será el Súper Especial que se disputará mañana en las calles céntricas de nuestra ciudad, el director de Seguridad, Rubén García, informó que están “ultimando los detalles con todas las personas involucradas en la organización del rally, seguridad, salud, bomberos, policía”.

Asimismo, explicó que “para los distintos sectores se han dispuesto accesos”, en tanto “ya figura en cada una de las entradas que fueron entregadas con anterioridad, por dónde se debe acceder a cada tribuna”.

Advirtió que “en cada corte, habrá personal policial, de tránsito, gente del protocolo y seguridad privada para controlar que estos ingresos sean absolutamente estrictos, dado que tenemos un cupo limitado”.

Por eso, el funcionario solicitó “a la gente que no haya adquirido su entrada, que no venga, porque no podrá ingresar. Y queremos encargarles a los ciudadanos que se ubiquen en el sector que está dispuesto en el croquis impreso en la entrada”.

Cabe mencionar que los tickets están diferenciados por color y letra, según el sector: “Está perfectamente delimitado y hecho el croquis para que las personas puedan acceder de manera más fácil”, enfatizó García.

En cuanto al estacionamiento, sugirió “llegar con tiempo para dejar el vehículo en los lugares correspondientes, a los fines de no generar embotellamientos u obstruir cocheras”.

Por último, señaló que “la apertura al predio será a las 14, para que, quienes quieran o puedan venir más temprano, lo hagan sin problemas. Eso sería lo más conveniente, ya que facilitaría la tarea. Por otro lado, a las 18 se va a cortar el ingreso, de modo que, por más que tengan la entrada, no se los va a dejar pasar por cuestiones de seguridad de la organización”.

Conviene recordar que el Rally Mundial de Argentina recibió una “tarjeta amarilla” por inconvenientes con el comportamiento del público; si queremos seguir albergando un evento internacional, debemos acatar las pautas de quienes bregan por nuestra seguridad.

Cambios en el recorrido del transporte

En virtud de los desvíos impuestos en la costanera durante la prueba, el coordinador de Tránsito, Martín Olmos, indicó que “están previstas modificaciones en el recorrido del Transporte Urbano de pasajeros”. Por ello se estableció un trayecto “paralelo, similar, cercano al que veníamos utilizando, lo que son las arterias céntricas como Avenida 9 de Julio y General Paz; y al retornar, básicamente sería el corredor opuesto, que es por Puente Uruguay y Bulevar Sarmiento”.

-¿Dónde puede ver la gente cada línea de recorrido?

“Esto vamos a tratar de comunicarlo a través de la empresa, para que lo cargue en su portal; además, en prensa, con una serie de mapas para que puedan visualizarse gráficamente las modificaciones de los recorridos de todas las líneas”.