Sol y Lago: Campaña de concienciación

Desde el centro vecinal Sol y Lago lanzaron una nueva campaña para concienciar a los dueños de los perros, a que levanten el excremento de sus animales en la vía pública. Si bien ellos apelan a la ordenanza 4949 (artículo 13), la cual fue derogada; la vigente (número 6369) también contempla sanciones para los propietarios que ignoren sus responsabilidades (no recojan las heces de sus mascotas, o las dejen deambulando por la vía pública, etc.).

En ese sentido, desde la comisión directiva indicaron: “Todos merecemos vivir en un barrio con calles limpias y libres de excrementos. Por el bien de todos, les solicitamos a los vecinos que los levanten. Con educación y respeto por los demás, todos salimos ganando”.

Consultamos a algunos vecinos sobre la propuesta, y la mayoría se mostró de acuerdo: “Desconocía que hubiera una ordenanza; pero al parecer no se hace cumplir porque mucha gente sale con su perro y deja que hagan sus necesidades en cualquier parte. Uno intenta mantener limpia la vereda y me indigna mucho cuando ocurre eso; ya me he peleado con varios vecinos porque ni siquiera llevan una bolsita para levantar el excremento”, comentó Lucía.

Por su parte, Marcela contó: “Tengo un vecino que sale con sus tres perros, él se para siempre en mi vereda y, como si nada, los deja hacer sus necesidades; incluso estando yo presente”. Otro detalle que observó es que, muchas veces “llevan los animales sin correa; entonces a cada rato hay peleas y, ni los mismos dueños saben manejarlos. También tendrían que controlar eso”.

Claudia aseguró que “siempre llevo bolsitas para limpiar el excremento de mi perrito, porque es lo que corresponde; no me gusta ensuciar la ciudad. El problema es que después no encontrás un tacho de basura para tirarlo; tendrían que colocar más dentro de los barrios, en la Avenida San Martín y en la zona de la Costanera”.

Lo mismo opinó Andrea, quien resaltó “la falta de cestos de basura. Las veces que salgo con mi perro, se me dificulta mucho encontrar después dónde dejar la bolsa”. Además, rescató que “casi nadie levanta el excremento de su perro; los dejan en las plazas o veredas y cada tanto vas pisando alguno”. Por último, admitió: “Creo que deberían hacer cumplir la ordenanza; a veces, la mejor forma en que la gente puede entender algo es a través de una multa. Esperemos que todos empiecen a tomar conciencia”.

